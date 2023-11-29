Hamilton: "Mercedes bu yıla başlarken W14'te yapılmasını istediğim değişiklikleri yapmadı"

Lewis Hamilton şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı ve bu, altıncı sırada noktaladığı 2022 yılından daha iyi bir sonuç.

Fakat bu, yedi kez dünya şampiyonunun hedeflediği sonuç değildi.

Abu Dabi'deki sezon finalinden sonra BBC'ye verdiği bir röportajda Hamilton, bu yıl kendi yeteneklerinden birden fazla kez şüphe ettiğini açıkladı.

Hamilton, "Bu kadar zor sezonlarda her zaman 'Sorun bende mi yoksa araçta mı? Hâlâ kazanabiliyor muyum, yoksa bu yeteneğimi kaybetmeye mi başladım?' diye soruyorsunuz."

"Görüyorsunuz, bu 'büyü' her şey bir araya geldiğinde, araçla bütünleştiğinizde ortaya çıkıyor ve işte o zaman o özel kıvılcıma sahip oluyorsunuz. Bu kesinlikle inanılmaz bir şey. Sürekli onu bulmak için çabalıyorsunuz."

"Ben de sadece insanım. Bu dünyada herhangi biri şüpheci olmadığını söylüyorsa, apaçık olanların farkında değildir. Hepimiz insanız." dedi.

Mercedes teknik departmanı, Hamilton'ın karşı çıkmasına rağmen 2023'te W13 şasisinin arkasındaki alışılmadık konsepti geliştirmeye karar verdi.

Bu konsept, Red Bull Racing ve diğer hızlı takımların seçtiğinden farklıydı.

Sonuç olarak Hamilton, W14'ü Şubat ayında Silverstone'da test ettiğinde bile hata yaptıklarının farkındaydı.

"Aracın hissiyatının aynı kaldığını ve aracın kötü bir izlenim bıraktığını hatırlıyorum."

"Her şeye rağmen çok umutluydum... Daha sonra Bahreyn'deki testlerde ve antrenmanlarda çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Sonrasında 'yıl uzun olacak' diye düşünmeye başladım."

"Tabii ki üzüldüm çünkü şaside bazı değişiklikler yapılmasını istemiştim fakat bunlar yapılmadı. Takımla çok ciddi bir konuşma yaptık."

"Kimse sorunların neden kaynaklandığını ve nasıl çözüleceğini tam olarak bilmiyordu."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Ancak bir önceki sezonun deneyimine sahiptim, bu sayede takımla beraber her şeyi çözmeye başladık ve bu tür toplantılardaki atmosfer iyileşmeye başladı. Bu da olumlu bir tutum sergilememi sağladı."

"Vazgeçemeyeceğimizi, sonuçlar ne olursa olsun bu araçtan maksimumu almaya çalışmamız gerektiğini anladım."

"Şimdi nihayet bir yörüngemiz var ve oraya doğru ilerlediğimize inanıyorum, ki önceki iki yılda durum böyle değildi. Fakat bu yol basit olacağa benzemiyor. Daha önce verilen bazı kararlar yüzünden çıkmaza girdik ve bütçe kısıtlamaları ve diğer şeyler yüzünden yapılabilecek hiçbir şey yoktu."

Hamilton, bu yıl yeniden teknik departmanın başına geçen James Allison faktörüne özellikle dikkat çekti.

"James bir lider ruhuna sahip. Elinde bir savaşın en ön saflarında yer alır ve 'Haydi! Savaşa!' der."

"Bence insanların ruhuna gerçekten güven aşılıyor"

"Geri döndüğü için çok mutluyum, savaşçı bir ruhu var ve bence dostluğumuz her zamankinden daha güçlü."

Eylül ayındaki İtalya Grand Prix'sinden önce Mercedes, Hamilton'la olan sözleşmesini iki yıl daha uzattığını açıkladı. Bu da Hamilton'ın Formula 1'de yarışmaya devam edeceği anlamına geliyor;

Bu, yıllar önce 40 yaşında F1'de olmayacağını söyleyen Hamilton'ın sözleriyle "tezat" oluşturuyor.

İngiliz pilot, "Hayat size 'asla asla' dememeniz gerektiğini öğretiyor. Ancak o zamanlar, bu kadar uzun süre yarışacağımı kesinlikle fark etmemiştim."

"Artık sezonlar ürkütücü bir şekilde uzadı ve herkesten uzakta çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Bu işi 16 yıldır yapıyorum ve bu ciddi bir deneyim."

"Formula 1'de çok fazla parıltı ve ihtişam var. Pek çok olumlu şey var ama kazanmaya odaklanmak, her zaman en üst seviyede olmak, antrenman yapmaya devam etmek ve sizden beklenen seviyede performans göstermek kolay değil. Bu muazzam bir baskıya yol açıyor."

"Her zaman göz önündeyim ve şu anda yarış kazanma fırsatımın olmadığı bir dönemdeyim. Eğer kazanırsam herkes 'O yedi kez dünya şampiyonu, 103 galibiyeti var' diyecek. İyi performans göstermezsem beni eleştirecekler. Bu yüzden tüm bunları yaşamaya devam etmek isteyip istemediğimi merak ettiğim zamanlar oldu."

"Ama yarışlarda iyi performans göstermeyi seviyorum. Aracın motoru çalıştığında ve etrafınızda tüm bu insanlar, ekibiniz, mühendisleriniz ve mekanikerleriniz olduğunda, yüzümde hâlâ bir gülümseme oluşuyor - tıpkı direksiyona geçtiğim ilk günkü gibi."

"Bu yıl yarışların çoğunda gerçekten iyiydim. Yavaş yavaş olmam gereken seviyeye geri dönüyorum ve bundan mutluyum."