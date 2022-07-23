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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Hamilton: "Mercedes bu hafta sonu çok geride"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Fransa GP hafta sonunda çok geride olduklarını ve böyle devam ederlerse, galibiyetin zaman alacağını söyledi.

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Hamilton: "Mercedes bu hafta sonu çok geride"
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Mercedes, son yarışlarda ilerleme kaydetti ve Paul Ricard'da, pistin yapısı sayesinde daha güçlü olmayı bekliyordu.

Alman takım Fransa'ya yeni güncellemeler de getirdi ancak hafta sonuna istediği başlangıcı yapamadı.

Lewis Hamilton, cuma günkü antrenman seansının ardından beklediklerinden daha yavaş olduğunu kabul etti ve "her virajda zaman kaybettiklerini" belirtti.

Bu hafta sonu 300. Grand Prix'sine çıkacak Hamilton, sıralama turlarını Leclerc'in 0.893 saniye gerisinde 4. sırada tamamladı.

Seanstan sonra konuşan İngiliz, "Genel olarak iyi hissediyorum. Sondaki turumdan gerçekten memnundum, çok güzel bir turdu ama 1 saniye yavaştı."

"Bir nedenden dolayı bu hafta sonu çok daha gerideyiz ama tüm grid böyle. Öndeki iki takım kendi liginde."

"Fakat 1. antrenmanı kaçırdığımı düşünürsek, - ki bu sizi oldukça dezavantajlı duruma düşürüyor- kaydettiğimiz ilerlemeden gerçekten memnunum ve fabrikadaki herkes bunun için çok çalışıyordu."

"Bugün bir adım geri gittik ama sıralamada geri dönmeyi başardım." dedi.

Mercedes'in bu yılki en iyi sonucu üçüncülük oldu ancak Hamilton, takımın sezon bitmeden önce galibiyet mücadelesine geri döneceğine inanıyor.

Galibiyetin ne zaman geleceği sorulan Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, buraya öndekilerin 0.3 saniye içerisinde olacağımız umuduyla geldim ve bir saniye gerideyiz."

"Yani umduğum 0.3 saniyeye gelirsek ve gelecek yarışta birkaç ondalık kazanırsak, o zaman Budapeşte'de mücadelede oluruz."

"Fakat bu şekilde olursa, zaman alacaktır. Fakat imkansız değil" dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, Ferrari ve Red Bull ile aradaki farkı düzlüklerdeki hız kaybına bağladı.

Hamilton, "Her şey düzlüklerden kaynaklanıyor, çok zaman kaybediyoruz."

"Zamanın ne olduğunu bilmiyorum ama düzlüklerde muhtemelen 0.5 saniye gerideyiz."

"Sonrasında yüksek hızlı bölümde, son birkaç virajda büyük fark açıyorlar. Virajlarda daha az sürüklenmeye ve daha fazla yere basma kuvvetine sahipler." dedi.

"Hedefin hâlâ bu olması gerekiyor çünkü gelecek yıl için bir yöne ihtiyacımız var." dedi.

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