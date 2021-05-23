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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hamilton: ''Mercedes bu hafta sonu beklenen performansı gösteremedi''

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Mercedes pilotu Hamilton, 2021 Monako Grand Prix'sini yedinci sırada tamamlamasının ardından, Alman takımın bu hafta sonu beklenen performansı gösteremediğini söyledi.

Hamilton: ''Mercedes bu hafta sonu beklenen performansı gösteremedi''

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, bu hafta sonu beklediği kadar iyi bir yarış geçiremedi.

Sıralama turlarında, iyi bir tur çıkaramayan İngiliz pilot, Charles Leclerc'in yarışa katılamamasıyla altıncı sıradan başladığı yarışı, yedinci sırada tamamladı.

Böylece Hamilton ve 2021 Formula 1 şampiyonasındaki ana rakibi Max Verstappen'in arasındaki puan farkı, Hollandalı pilotun lehine 5 puan açılmış oldu.

Yarışta en erken pit yapmayı tercih eden Hamilton, yaptığı hızlı pitten sonra iki sıra kaybetti.

Bu konu hakkında konuşan İngiliz pilot, Mercedes'in bu hafta sonu beklenen performansı gösteremediğini söyledi ve rakibi Verstappen'i tebrik etti.

''Pit stop bize üç pozisyona mâl oldu. Buna gerçekten bir tepki veremiyorum. Bu durumdan neler çıkardığımızı arka planda konuşacağız ve birlikte çalışıp, daha da güçlenmeye çalışacağız.''

''Bu hafta sonu beklenenden az performans gösterdik. Bir sonraki yarışa odaklanacağız. Max'ı ve takımını tebrik ediyorum, harika bir iş çıkardılar.''

Bir sonraki yarış Bakü'de ve Azerbaycan'ın başkentindeki yarış da bir cadde pistinde yapılacak.

Mercedes'in Monako'da olduğu gibi Bakü'de zorlanıp zorlanmayacağı sorulan yedi kez dünya şampiyonu,  ''Bakü de bir başka cadde pisti. Aynı zamanda oradaki pist, soğuk ve pürüzsüz bir asfalta sahip.''

''Bu yüzden Bakü'de tıpkı burada olduğu gibi kolayca zorlanabiliriz. Deneyip, çalışmamız gerekecek ve bu kaybı nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz.'' cevabını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Betim Aker

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