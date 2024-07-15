Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Mercedes bir noktada toplantılara katılmamamı isterse anlarım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, gelecek yıl Ferrari'ye geçeceği için Alman üretici tarafından toplantılara alınmamasını sorun olarak görmüyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton ve Esteban Ocon gelecek sezon mevcut takımlarından ayrılarak farklı ekiplere geçiş yapacaklar.

Hamilton, Mercedes'ten Ferrari'ye geçerken, Ocon'un da Alpine'den Haas F1'e geçmesi bekleniyor.

Bu, ikilinin bir noktada mevcut takımlarıyla teknik toplantılara katılmayacağı anlamına geliyor.

Bazıları Hamilton ve Ocon'un artık takımla ilgili her şeyden haberdar olmadığını iddia ediliyor.

Bu konuda konuşan Ocon, "Size bunun tamamen saçmalık olduğunu söyleyebilirim."

"Şu ana kadar herhangi bir toplantıdan dışlanmadım. Eğer sadece bir kişi yorum yapıyor olsaydı -araç ve sürüş hakkındaki yorumlardan birisini kaybedeceği için takımın daha fazla zarar göreceğini düşünüyorum."

"Yani böyle bir durum söz konusu değil. Umarım böyle olmaz."

Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Ferrari

"Elbette gelecek yılın aracı üzerinde çalışarak zaman geçirmeyeceğim. Bu çok açık. Bunun dışında söylenecek başka bir şey yok ama durum sandığınız ya da söylediğiniz kadar net değil." dedi.

Hamilton da Mercedes'te aynı şeyin geçerli olduğunu belirtiyor.

"Uzun zamandır buradayım. Eğer toplantılara katılmamamı tercih ettiğimiz bir nokta olursa, bu benim için sorun yaratmaz."

"Belki bir aşamada bu kaçınılmaz olabilir ama günün sonunda, sahip olduğum şeyler ya da alacağım herhangi bir bilgi gelecek yılı etkilemeyecek çünkü iletişim halinde değilim."

"Gelecek yıl sezona başlayana kadar hiçbir şey değişmeyecek. Ayrıca bir şeyleri geliştirmek zaman alıyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko: "Yeniden öne geçmek için Macaristan'a güncelleme getireceğiz"
Sonraki haber Norris: "Macaristan'da güçlü olacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hill: "Sainz sorunlarla Leclerc'ten daha iyi başa çıkıyor"

Hill: "Sainz sorunlarla Leclerc'ten daha iyi başa çıkıyor"

Formula 1
Macaristan GP
Hill: "Sainz sorunlarla Leclerc'ten daha iyi başa çıkıyor"
Perez, kontrat konularının "dikkatini dağıtmasına" izin vermeyecek

Perez, kontrat konularının "dikkatini dağıtmasına" izin vermeyecek

Formula 1
Macaristan GP
Perez, kontrat konularının "dikkatini dağıtmasına" izin vermeyecek
Macaristan GP'de yüksek sıcaklık bekleniyor

Macaristan GP'de yüksek sıcaklık bekleniyor

Formula 1
Macaristan GP
Macaristan GP'de yüksek sıcaklık bekleniyor

Son Haberler

Wolff: "Çok çalışırsak 2026 araçlarındaki hız sorununun üstesinden gelebiliriz"

Wolff: "Çok çalışırsak 2026 araçlarındaki hız sorununun üstesinden gelebiliriz"

F1 Formula 1
Wolff: "Çok çalışırsak 2026 araçlarındaki hız sorununun üstesinden gelebiliriz"
Shovlin: "Son iki yılda rekabetçi bir aracımızın olmaması Lewis için çok zor oldu"

Shovlin: "Son iki yılda rekabetçi bir aracımızın olmaması Lewis için çok zor oldu"

F1 Formula 1
Shovlin: "Son iki yılda rekabetçi bir aracımızın olmaması Lewis için çok zor oldu"
Zarco: "Yamaha'nın 2025te daha fazla motosiklete sahip olması Honda'yı da gelişmeye zorlayabilir"

Zarco: "Yamaha'nın 2025te daha fazla motosiklete sahip olması Honda'yı da gelişmeye zorlayabilir"

MGP MotoGP
Almanya GP
Zarco: "Yamaha'nın 2025te daha fazla motosiklete sahip olması Honda'yı da gelişmeye zorlayabilir"
Razgatlıoğlu: "BMW ile dünya şampiyonluğuna adım adım ilerliyoruz"

Razgatlıoğlu: "BMW ile dünya şampiyonluğuna adım adım ilerliyoruz"

SBK World Superbike
Donington
Razgatlıoğlu: "BMW ile dünya şampiyonluğuna adım adım ilerliyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye