Hamilton: "Mercedes bir noktada toplantılara katılmamamı isterse anlarım"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, gelecek yıl Ferrari'ye geçeceği için Alman üretici tarafından toplantılara alınmamasını sorun olarak görmüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
Lewis Hamilton ve Esteban Ocon gelecek sezon mevcut takımlarından ayrılarak farklı ekiplere geçiş yapacaklar.
Hamilton, Mercedes'ten Ferrari'ye geçerken, Ocon'un da Alpine'den Haas F1'e geçmesi bekleniyor.
Bu, ikilinin bir noktada mevcut takımlarıyla teknik toplantılara katılmayacağı anlamına geliyor.
Bazıları Hamilton ve Ocon'un artık takımla ilgili her şeyden haberdar olmadığını iddia ediliyor.
Bu konuda konuşan Ocon, "Size bunun tamamen saçmalık olduğunu söyleyebilirim."
"Şu ana kadar herhangi bir toplantıdan dışlanmadım. Eğer sadece bir kişi yorum yapıyor olsaydı -araç ve sürüş hakkındaki yorumlardan birisini kaybedeceği için takımın daha fazla zarar göreceğini düşünüyorum."
"Yani böyle bir durum söz konusu değil. Umarım böyle olmaz."
Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf: Ferrari
"Elbette gelecek yılın aracı üzerinde çalışarak zaman geçirmeyeceğim. Bu çok açık. Bunun dışında söylenecek başka bir şey yok ama durum sandığınız ya da söylediğiniz kadar net değil." dedi.
Hamilton da Mercedes'te aynı şeyin geçerli olduğunu belirtiyor.
"Uzun zamandır buradayım. Eğer toplantılara katılmamamı tercih ettiğimiz bir nokta olursa, bu benim için sorun yaratmaz."
"Belki bir aşamada bu kaçınılmaz olabilir ama günün sonunda, sahip olduğum şeyler ya da alacağım herhangi bir bilgi gelecek yılı etkilemeyecek çünkü iletişim halinde değilim."
"Gelecek yıl sezona başlayana kadar hiçbir şey değişmeyecek. Ayrıca bir şeyleri geliştirmek zaman alıyor."
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