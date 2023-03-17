Hamilton: "Mercedes benim ailem, hiçbir yere gitmiyorum"

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Mercedes, 2022'nin ardından 2023'e de pek istediği gibi başlayamadı. Takım geçen seneye sıkıntılı başlamasının ardından sene sonuna doğru öndekilerle farkı kapatmayı başarmıştı.

Takım 2023 için daha iyimser olsa da, geçen seneki dar sidepod konseptinde büyük değişiklikler yapmadı ve beklenenin aksine ön bölümle farkı kapatamadı ve hatta daha geriye gitti.

Bunun üzerine en son galibiyetini 2021 Cidde yarışında alan Hamilton'ın Mercedes'ten erken ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi.

Hamilton, Suudi Arabistan'da Perşembe günü katıldığı röportajda Mercedes'in sonunda kazanabilecek seviyeye geleceğine inandığını ve kariyerinin sonuna kadar takımda kalacağını söyledi.

Hamilton, "Mercedes benim ailem. Uzun zamandır buradayım ve başka bir yere gitme planım yok. Bazen sorunları aşmak için ilerlemeniz gerekir. Bugün Red Bull'la olan farkı kapatabilmek için bazı cesur kararlar almamız lazım. Aksi takdirde Ferrari onları durduramazsa, uçup gidecekler. Umarım sene ortasında bir noktada, aradaki farkı kapatabiliriz ancak muhtemelen o zaman dünya şampiyonluğu mücadelesi açısından çok geç olacak." dedi.

Hamilton, içerisinde bulundukları durumun kendi motivasyonlarını etkilemediğini söyledi.

Hamilton, "Ben sadece enerjileri yönlendiriyorum. Ben her zaman dünya şampiyonluğunu kazanmaya hazırlanırım. Sonrasında bunun mümkün olmadığını anladığımda, pes etmem, her zaman olduğu gibi yeni hedeflere bakarım."

"Bugün kazanamayacağımızı biliyoruz. Bunu başarabilmek için sadece Red Bull'ların değil, Ferrari'lerin ve muhtemelen Aston'ların yarışı bitirmemeleri gerek. Ancak bu takımda hiç kimse bir meydan okumadan kaçınmadı. Ön planda olmayı tercih etsek de önümüzde ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.