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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"

Mercedes'in şampiyon ismi Lewis Hamilton, Avusturya'da performans olarak beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

Kemal Şengül
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60

Lewis Hamilton, startta bir pozisyon kazandığı Avusturya GP'de, yarış ilerledikçe geriye düşmekten kurtulamadı.

Damalı bayrağı Fernando Alonso'nun ardında yedinci sırada gören İngiliz pilot, genel olarak tempo eksikliği yaşadığına vurgu yaptı.

Hamilton, yarıştan sonra şöyle dedi: "Bugün bizim için pek de iyi bir gün değildi."

"Bu kadar yavaş olmayı beklemiyorduk... Bu hafta sonu sergilediğimiz performans bizim için sürpriz oldu."

"Henüz bunun nedenini bilmiyoruz ama bu pist, geliştirmemiz gereken birkaç alanın altını çizdi."

"Bu hafta sonu aracın arka tarafı yeterince güçlü olmadığı için, dengeyi korumak adına ön tarafta değişiklikler yaptık. Fakat bazı virajlarda, özellikle de 10. virajda gerçekten çok zorlanıyordum. Araç kayıp duruyordu ve bu konuda hiçbir şey yapamıyordum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden pist limitleriyle boğuşmak zorunda kaldım. Her iki pit stopta da aracın ön kanadında ayar değişikliği yaptık ve araç biraz toparlanmaya başladı ama yine de çok zordu." 

Hamilton, Lando Norris'in yarış boyunca gösterdiği performansı da övdü.

"McLaren ve Lando bugün harika bir iş çıkardı, McLaren bugün gerçekten çok hızlıydı."

"Onların bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum fakat biz de bu kadar yavaş olmayı beklemiyorduk. Bu konuda bir cevabım yok."

"Aracın hissiyatı geçen yılkiyle hemen hemen aynıydı. Oysa son ​​iki yarışta durum tamamen farklıydı. Önceki yarışlarda aracın hissiyatı çok daha iyiydi."

"Dediğim gibi bu pist bize odaklanmamız gereken bazı zayıflıkları gösterdi.

Mercedes bir sonraki yarışa önemli bir güncelleme paketiyle gelecek.

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