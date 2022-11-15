Hamilton: "Mercedes artık nereye odaklanması gerektiğini biliyor"

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Mercedes son yarışlarda düzenli olarak galibiyet için çekişirken, Brezilya'da sorunsuz bir hafta sonu geçirdi ve George Russell ile zafere ulaştı.

Yarışta Max Verstappen ile temas yaşan ve geriye düşen, buna rağmen ikinci olarak Alman ekibe dubleyi getiren Hamilton, takımın ilerlemesinden memnun görünüyor.

Hamilton, "Bence inanılmaz bir gündü, inanılmaz bir hafta sonuydu ve aslında Pazartesi gününden itibaren inanılmaz bir hafta oldu."

"Şimdi de tüm takımın hayali gerçek oldu. Bence herkes bu harika sonucu hak ediyor çünkü çok zor bir dönem olmasına rağmen takımımız yıl boyunca çok sıkı çalıştı."

"Hiçbir zaman yeniden kazanacağımız konusunda ümidimizi kaybetmedik. Bu yüzden tüm zorluklara rağmen bir takım olarak kazandığımız için çok gururluyum."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Duble yaptık ve bu harika. Bence her duble inanılmaz derecede mutluluk verir. Geçmişte bu tür başarılar elde ettik fakat bunlar sürekli hale geldiğinde, neredeyse bunun özel bir başarı olduğunu hissetmeyi bırakıyorsunuz."

"Başarısız geçen bir dönemin ardından tekrar bu seviyeye döndüğünüzde, işte o zaman bunun ne kadar harika olduğunu fark ediyorsunuz ve bizim takımımızda da bu his var."

"Tüm hafta sonu boyunca aracımız hem tutarlı hem de iyiydi, bu yüzden her şey sorunsuz gitti. Özel bir sorun yoktu. Ne bir önceki yarış için ne de bu yarış için yeni bir parça hazırlamadık. Sanırım aracı yavaş yavaş daha iyi anlıyoruz ve en uygun ayarları bulmaya çalışıyoruz."

"En önemli şey bu sonucu elde etmiş olmamız. Bu, tüm takıma güçlü bir ivme kazandıracak, moralini yükseltecek. Artık takım doğru yolda olduğumuzu biliyor."

"Bu kadar uzun süre boyunca araç üzerinde çalıştıktan sonra, yaşadığımız sorunu gerçekten anladık ve nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Bu kolay olmadı çünkü birçok girişimde bulunduk ve her seferinde yeni bir şey ortaya çıktı. Sorunlar bugüne kadar devam etti ve gerçekten de çok ciddiydi."

"Ancak artık önümüzdeki kış hangi alanlara odaklanmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.