Hamilton: "Mercedes artık nereye odaklanması gerektiğini biliyor"

Mercedes son yarışlarda düzenli olarak galibiyet için çekişirken, Brezilya'da sorunsuz bir hafta sonu geçirdi ve George Russell ile zafere ulaştı.

Yarışta Max Verstappen ile temas yaşan ve geriye düşen, buna rağmen ikinci olarak Alman ekibe dubleyi getiren Hamilton, takımın ilerlemesinden memnun görünüyor.

Hamilton, "Bence inanılmaz bir gündü, inanılmaz bir hafta sonuydu ve aslında Pazartesi gününden itibaren inanılmaz bir hafta oldu."

"Şimdi de tüm takımın hayali gerçek oldu. Bence herkes bu harika sonucu hak ediyor çünkü çok zor bir dönem olmasına rağmen takımımız yıl boyunca çok sıkı çalıştı."

"Hiçbir zaman yeniden kazanacağımız konusunda ümidimizi kaybetmedik. Bu yüzden tüm zorluklara rağmen bir takım olarak kazandığımız için çok gururluyum."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images