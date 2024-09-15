Hamilton, Mercedes aracındaki bir parçanın 'doğru yerleştirilmediğini' açıkladı

Hamilton Bakü'de kötü bir hafta sonu geçirdi ve güç ünitesi değişimi sebebiyle pit yolundan başladıktan sonra yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.

Bakü'deki yarışın ardından konuşan Hamilton şunları söyledi: "Pitten başlamak takımın kararıydı."

"Cuma günü harika bir aracımız vardı ve cumartesi günü için ufak tefek değişiklikler yaptık. Parçalardan biri doğru şekilde üretilmemişti ve bu da cumartesi günü bizi yanlış yola sürükledi. Bunun farkına ancak gün sonunda vardık."

"Sonunda güç ünitesi değişikliği yapma kararı aldık, bu yüzden zor bir gün geçireceğimizi biliyorduk."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton, W15 aracının dengesinin F1 kariyerinde sahip olduğu 'en kötü denge' olduğunu da ekledi.

Mercedes pilotu, "Muhtemelen şimdiye kadar sahip olduğum en kötü dengeye sahip araç buydu. Ön tarafta da arka tarafta da denge yoktu."

"Geçiş yapamayacağımızı biliyordum, ama cumartesi günleri hız açısından neden bu kadar kötü olduğumuzu gerçekten bilmiyorum." dedi.