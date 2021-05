Hamilton: "Mercedes aracı Monako pisti için fazla uzun"

Mercedes, Monako'da gerçekleştirilen yarışta bu yıl ilk kez podyum almayı başaramadı ve hafta sonu boyunca epey zorlandı.

Valtteri Bottas ikinci başladığı yarışta finiş göremezken, Lewis Hamilton yedinci başladı ve yine aynı pozisyonda finiş gördü.

Hafta sonu hakkında konuşan Hamilton, “Nedense hava soğuk olduğunda lastiklerde sorun yaşıyoruz."

"Sıralama turlarında lastikleri olması gereken çalışma aralığına getiremiyoruz, oysa diğerlerini bunu yapabiliyor."

"Aynı zamanda bir lastik setini süre kullanabiliyoruz ve bunu yaparken oldukça iyi bir tempo yakalayabiliyoruz. Ancak Monako gibi pistlerde lastiklerin nasıl düzgün şekilde çalıştırılacağı, hâlâ bir soru işareti olarak kalıyor."

"Önceki yarışlarda lastikleri nispeten iyi şekilde çalıştırıyorduk ancak Monako'da tam tersi şekilde zayıf görünüyorduk. Bunun neyle bağlantılı olduğunu ve gelecekte nasıl düzeltebileceğimizi anlamamız lazım."

"Genel anlamda Monako'daki pist bize hiçbir zaman uygun olmadı, çünkü en uzun araç bizimki ve bu kadar dar bir pistte devasa bir otobüs kullanmaya benziyor. Monako'da işe yaramayan, ancak diğer pistlerde yardımcı olan şeyler var." dedi.

Hamilton, yine de takıma olan desteğini ortaya koyuyor.

"Hafta sonunun ardından hayal kırıklığı yaşamıyorum. Tabii ki en iyi hafta sonunu geçirmedik ama bunu düşünmek istemiyorum. Hafta sonuna daha iyi hazırlanabilirdik ve bununla ilgili takımla pek çok olumlu tartışmamız oldu."

"Birlikte Kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz. Monako'da işler pek iyi gitmedi. Sorunu hafife alacağımızı düşünmeyin ama kendimizi de kaybetmeyeceğiz. Toplanan bilgileri inceleyeceğiz ve neden böyle bir durumun içerisine düştüğümüzü anlayacağız."

"Önümüzdeki birkaç gün içinde her şeyi analiz edeceğiz. Takım cevaplar arıyor, bu yüzden herkesin bir çözüm bulmak ve gelecekte benzer hafta sonları geçirmemek adına elinden geleni yapacağından şüphem yok. Bu yüzden bu sonuç hakkında o kadar da stresli değilim."

"Çocuklar şimdi biraz dinlenecek, aileleriyle vakit geçirecek ve ardından en iyi şekilde dönecekler. Salı günü brifing yapacağız ve ayrıca hafta başında bir başka toplantı daha yapacağız. Her şeyi analiz edip bir sonraki yarış için belirli bir plan hazırlayacağız. "

Lance Stroll, Aston Martin, and Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images