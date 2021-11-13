Hamilton: "Mercedes aracı, 'istediğim her şeyi' verdi"

Perşembe günkü açıklamalarında Hamilton, Mercedes W12'de doğru ayarları bulmanın ne kadar zor olduğunun altını çizmişti ve Interlagos'ta, şampiyona rakibi Max Verstappen ve Red Bull'un onları zorlamasını beklediğini söylemişti.

Ancak Cuma günkü sıralama seansında Mercedes ile beraber Hamilton, üç seansın tamamını birinci sırada tamamladı ve üçüncü sıralama seansını Verstappen'in 0.4 saniye önünde tamamladı.

Konu hakkında konuşan Hamilton, "Bugünü gerçekten çok sevdim orası kesin."

"Bu aracı doğru ayarlamak için çok çalışıyoruz ve çok fazla şey deniyoruz. Bu da zor oldu. Aynı zamanda aracı bugünkü hissiyatına getirmek de zor oldu ama inanılmaz hissettirdi."

"Bu durum, garajda bulunan herkesin ve fabrikamızda çalışan herkesin, sadece araçtan en iyi verimi alabilmek için ortaya koyduğu işin bir kanıtıdır." dedi.

Motor değiştirmesi nedeniyle yarışa beş sıra grid cezası ile başlayacak olan Hamilton, daha önce Türkiye GP'si hafta sonunda da sıralamalarda ilk sırayı alıp yarışa geriden başlamıştı.

Hamilton, alınan cezayı "talihsiz" olarak tanımladı ancak "geri gelmek için elinden geleni yapacağını" belirtti. Yarınki sprint yarışını kazanması durumunda Hamilton, Pazar günkü yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ve Red Bull sıralamaların ardından, Mercedes'in yeni motora geçtiği göz önüne alındığında Hamilton'ın temposuna şaşırmadıklarını söylemişti.

Hamilton her ne kadar Mercedes'in tek turdaki avantajının yarışa yansıyacağından emin olmadığını söylese de İngiliz pilot, sıralamalar için doğru ayarlara sahip olduğundan emin olduğunu belirtti.Konu hakkında konuşan Hamilton, "Antrenmanlarda piste çıktım ve doğru ayar değişikliklerini yapmak için bir saat boyunca çalıştım, bu sırada yaşadığım anksiyete inanılmazdı."

"Çoğu zaman hata yapıyorduk, hata yapıyordum ancak bugün doğru ayarı yakaladık ve aracı sürmek çok eğlenceliydi. İstediğim her şeyi aldım."

"Bu da benim sonuna kadar zorlamama yardımcı oldu. Üç mor sektör gördüm, bu nedenle sürekli zaman kazanıyordum."

"Bir pistte Red Bull'un yarım saniye hızlı olduğu bir pistin ardından geldiğimiz pistte nasıl bizim arkamızda oluyorlar anlamıyorum ancak gene de yarın ki yarışta oldukça güçlü olacaklar."

"Umuyorum Valtteri iyi bir start alabilir." dedi.