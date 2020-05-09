Hamilton: "Melbourne'ün iptal olması 'sistemi şoke etti'"

Melbourne hafta sonunun hemen öncesindeki Perşembe gününde Hamilton, etkisi artış gösteren koronavirüse rağmen F1 sirkinin neden Avustralya'ya geldiğini sorgulamıştı, ancak buna rağmen tüm hafta sonunun antrenman seanslarının hemen öncesinde iptal edilmesini beklemediğini söyledi.

Daha sonraki haftalarda, diğer yarış hafta sonları da iptal edilmeye veya ertelenmeye başlandı ve 2020 sezonunun Temmuz itibariyle Avusturya'da, seyircisiz bir şekilde başlaması planlanıyor.

Mercedes ile yaptığı bir video röportajda konuşan Hamilton şunları söyledi: "Bence bu iptal sistemi büyük bir şok etkisine uğrattı."

"Tabii ki de o hafta sonunun Perşembe gününde, orada olup olmamamız ile ilgili durum sonucunda kendi düşüncelerimi paylaştım. Ancak bir sonraki günün sabahında araca tekrar binecek olmamın heyecanıyla uyanmışken ve daha sonrasında pistte olmayacağımızı öğrenmek çok kötü bir durumdu."

"Ne olacağından tamamıyla emin değildik, ancak daha sonrasında ilk seans gitti, sonrasında ikinci seans gitti ve en sonunda sıralamalar da gitti. Ancak tüm hafta sonu boyunca orada kaldım."

Hamilton bu durumun çok zor olduğunu, çünkü kendisini daha önce hiç olmadığı kadar iyi hissettiğini söyledi.

"Her sene başında kendimi direkt olarak nasıl yarış moduna sokacağını biliyorum; hazırlığın ne anlama geldiğinin farkındayım, oraya gelip ilk yarışa çıkma duygusunu daha iyi anlıyorum, bu yüzden her zaman daha iyi bir şekilde sezona başlıyorum."

"Seneler geçtikçe bunu daha iyi benimsiyorsunuz, daha iyi bir şekilde geldiğinize emin olmak istiyorsunuz ve doğru bir şekilde başladığınızdan şüphe etmemek istiyorsunuz."

"Ve o yarışa çıkamadık. Kesinlikle ilk birkaç gün çok zor bir hissiyattı, ve buna ek olarak bu kadar sevdiğiniz bir şeyin - sizden alı konmaması değil, ama şu an yapılıyor olmaması gerçekten çok zor. Yarışmayı çok özledim."

Lewis Hamilton, her ne kadar yarışların boş tribünler önünde yapılması konusunda üzgün olduğunu söylese de, sadece televizyonda yayınlanacak olsa dahi, taraftarların sporun dönüşü konusundaki isteğinden ötürü daha çok cesaretleneceğini söyledi.

"Bunu tüm dünya geneli için söylüyorum; gittiğimiz tüm yarışlarda daha çok taraftara hitap ediyoruz ve daha farklı atmosferlere sahip oluyoruz. İşte tam da bu yüzden Silverstone ve Monza gibi yerlere gidiyoruz."

"Tam da bu yüzden orası çok boş olacak. Ancak güzel olan bir şey ise, tüm dünyadan insanların bana attıkları mesajlar. Bana, bu zorlu zamanlarda spor müsabakalarını izleyemedikleri için yaşadıkları sıkıntıyı anlatıyorlar ve aslında bu durum sporların, insanların hayatlarında bıraktığı etkiyi gösteriyor. Hepimizi bir araya getiriyor ve tam da bu yüzden çok heyecan verici, ve büyüleyici."

"Bizi televizyondan izleyen insanlar için ne kadar heyecanlı olacak bilmiyorum, ama hiç yoktan iyidir."

"Ancak bizim için tamamıyla bir test günü gibi olacak, büyük ihtimalle daha bile kötü. Çünkü - her ne kadar çoğu boş olsa da - testleri izlemeye gelen ve koltuklarda oturan birkaç kişi bulunuyordu, ancak şu an itibariyle hiç kimse olmayacak. Sadece boş koltukları göreceksiniz ve yuvarlak çizip duracaksınız."

"Ancak yarışmak, yarışmaktır. Bence hiçbirimiz araçlarımızın tam potansiyelini kullanma şansı yakalayamadık. Bu yüzden aracıma binmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok ama çok özledim."

Hamilton, gerekli olan karantina koşullarının artılarının olduğunu da savundu.

"Öncelikle bir taraftan bu durum bizim için nimet, çünkü sevdiğiniz şeyler ve yaptığınız şeyler konusunda size şükretmeyi öğretiyor ve bunun farkında olmak, bu mükemmel takımla çalışmaya devam etmek ve başarılardan başarılara koşmak konusunda bana kesinlikle daha çok enerji, kararlılık ve ilham verdi. Bu yüzden çok heyecanlıyım."