Hamilton, Meksika'da şampiyon olacağından emin değil

Lewis Hamilton bitime dört yarış kala şampiyonayı takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 64 puan önünde ilk sırada götürüyor ve Mexico City hafta sonunda şampiyonluğunu garantileme ihtimali bulunuyor.

Hamilton, 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya iki kez Meksika'da şampiyonluğu ilan etmişti ancak her iki yarışı da kazanan Max Verstappen'di.

İngiliz pilot, burada üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlamak istediğini ancak bunun gerçekleşmeme ihtimalinin kendisini etkilemeyeceğini söyledi.

“Asla acele etmek istemiyorum. Meksika, bizim için aracın çalışma şekli nedeniyle genellikle yılın en kötü yarışı."

"Zor bir hafta sonu olacağı ortada. Şampiyonluğu kazanmamıza rağmen son birkaç yıl oldukça şoke ediciydi."

"Meksika'da şampiyon olacağım konusunda güvenmiyorum. Bence gidilmesi gereken hâlâ çok sayıda yarış var."

Beklenti, Red Bull Racing'in yine ön plana çıkacağı yönünde.

Hamilton da yüksek rakımdan ötürü zor bir hafta sonu bekliyor.

"Umarım önceki yıllara göre daha iyi bir hafta sonu geçiririm, ancak Ferrari'yi bu uzun düzlüklerde yenmek çok zor olacak."

"Umarım onlara yetişebiliriz. Ama aynı zamanda diğer takımlara da bakın. McLaren tıpkı Red Bull gibi ciddi şekilde hızlanıyor ve bu yüzden zor olacak. ”