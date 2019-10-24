Hamilton, Meksika GP'de nasıl şampiyon olur?

Hamilton, 338 puan ile şampiyonadaki en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 64 puan önünde yer alıyor.

Hamilton'ın bu hafta sonu Meksika'da şampiyon olabilmesi için, Bottas'tan 14 puan daha fazla alması gerekiyor. Kalan 3 yarışta, hızlı tur puanıyla birlikte maksimum 78 puan kazanılabileceği için Hamilton'ın 64 puanlık farkı 78'e çıkarması gerekiyor.

Bunun için Hamilton'ın Meksika GP'yi kazanması yeterli olmuyor. Hamilton'ın şampiyon olması için yarışı ilk 3 sırada tamamlaması ve ardından Bottas'ın alacağı sonuca bakması gerekecek. Puan farkı 78 olsa dahi, sene sonunda Bottas'ın matematiksel olarak Hamilton'la aynı puanda olma ihtimali (Hamilton son 3 yarışta hiç puan almayacak ve Bottas hızlı tur puanları dahil tüm yarışları kazanacak) bulunuyor ancak bu durumda Hamilton, galibiyet sayısı ile kazanmış oluyor.

Hamilton'ın şampiyon olması için olası senaryolar;

Hamilton'ın sonucu (En hızlı tur puanı olmadan) Bottas'ın sonucu 1. olursa 5. ya da daha kötü 2. olursa 8. ya da daha kötü 3. olursa 10. ya da daha kötü



Hamilton, yarışı kazanıp aynı zamanda en hızlı tur puanını da alırsa senaryo;

Hamilton'ın sonucu (En hızlı tur puanı ile) Bottas'ın sonucu 1. olursa 4. ya da daha kötü 2. olursa 8. ya da daha kötü 3. olursa 9. ya da daha kötü

Meksika, Hamilton'ın son 2 şampiyonluğunu kazandığı yarışlar olsa da 2017 ve 2018'de Meksika'nın ardından geride sadece 2 yarış vardı.

Hamilton'ın bu hafta sonu kazanma ihtimali olsa da, son senelerde burada aldığı sonuçlar bu hafta sonu açısından pek iş açıcı değil. Hamilton, son iki sene Meksika'da ancak 9. ve 4. olabildi.

Hamilton açısından bir diğer negatif istatistik ise, bu sene Bottas'ı sadece bir defa 14 puan geride bırakabilmiş olması.