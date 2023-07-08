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Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı"

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'si sıralamalarında McLaren'in gösterdiği harika performansın; Mercedes'in kendine gelmesi için bir uyarı olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lando Norris pole pozisyonunu, Max Verstappen'in son anda attığı en hızlı turla 0.241 saniyeyle kaçırdı. Norris, yarışa çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin önünde ikinci sıradan başlayacak.

Bu sırada Mercedes altıncı ve yedinci sıraları elde etti. George Russell yedi kez şampiyon olan takım arkadaşı Hamilton'ı 0.056 saniye farkla geride bıraktı.

Hamilton, McLaren ekibinin, aracın neredeyse tüm aerodinamik parçalarını değiştirdiği güncelleme paketi sebebiyle elde ettikleri sonucun kendisini şaşırtmadığını açıkladı.

Hamilton, bu konuda şunları söyledi: "Şaşırmadım. Yani araca bakarsanız, bu sonucun mantıklı olduğunu görürsünüz. Onlar adına gerçekten mutluyum."

"Uzun zamandır çok kötü bir dönem geçiriyorlardı, bu yüzden oraya geri döndüklerini görmek gerçekten harika."

McLaren'in Red Bull'a bu kadar yakın olmasının sebebi sorulduğunda Hamilton, iki aracın da benzer sidepod tasarımına sahip olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Red Bull ile sidepod tasarımları çok benzer ve belli ki bu işe yaramış."

Hamilton, McLaren'in ön tarafa yaklaşmasının Mercedes için bir 'uyarı' olması gerektiğini ve takımın kötü durumunun devam ettiğini sözlerine ekledi.

McLaren sonucunun kendileri için bir darbe olup olmadığı sorulduğunda Hamilton şunları söyledi: "Bu bir darbe değil. Bu sadece kendimize gelmemiz için bir uyarı. Diğerleri bizi geride bıraktı ve bizim daha fazlasını yapmamız gerekiyor."

"Elbette yarışta iyimser olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama gerçekçi olmak gerekirse, zorlanacağız. İki Ferrari'yi geçmek zor olacakken sonrasında iki McLaren ile karşı karşıya kalacağız." 

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