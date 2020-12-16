Hamilton: "McLaren'ın geliştiğini görmek harika"

McLaren, son yıllarda zirveye dönüş yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor ve bu yıl şampiyonayı ilk üç içinde bitirmeyi başardı.

Özellikle 2015'te Honda motoruna geçmesinin ardından büyük bir düşüş yaşayan McLaren, 2017'de şampiyonada ancak dokuzuncu olurken, 2018'de altıncı, 2019'da dördüncü ve 2020'de üçüncü oldu.

Bu olumlu ivmenin devam edebileceği düşünülüyor çünkü takım gelecek yıl Mercedes motoruna geçiş yapacak ve Alman üreticinin sahip olduğu güç ünitesinin, gridin en iyisi olduğuna inanılıyor.

2007-12 yılları arasında McLaren ile yarışan ve 2013'te Mercedes'e geçmeden önce çok sayıda zafer ve bir şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton, eski takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilot, "Özellikle de gelecek yıl bazı değişiklikler olacağını düşündüğümüzde, Mclaren'ın bu kadar yakın olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici."

"Şimdi bazı değişiklikler var, gelecek yıl Mercedes motorunu kullanacaklar, bu yüzden yılı iyi bir araç ile bitirdiklerini görmek harika."

"Bu sayede belki de gelecek yıl bizimle mücadelede olabilirler."

"Eğer üç yönlü bir savaş, bir takımlar savaşı olursa, bunu seyretmek taraftarlar için harika olur." dedi.