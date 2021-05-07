Hamilton: ''McLaren'ın geliştiğini görmek harika''

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sini de kazanarak, 2021 Formula 1 sezonundaki üç yarıştan ikisini kazanmış oldu.

Bu yarışı kazandıktan sonra keyifli olup olmadığı sorulan Hamilton, çok fazla antrenman yaptığı için keyfinin kaçtığı konusunda şakalaştı.

‘’Hayır, salı günü keyfim kaçtı. Pazartesi günü çok keyifliydim, benim iyileşme günüm olacaktı ve çok fazla antrenman yaptım! Salı günü çok yorgundum, bu yüzden çok uyudum. Çarşamba günü kendime geldim ve burada olmaktan çok mutluyum. Hava harika ve bu herkesin enerjisinde büyük bir farklılık yaratıyor.’’

Hamilton, son dört İspanya Grand Prix'sini de kazanmıştı ve bu sene, buradaki art arda beşinci galibiyeti için yarışacak. Bu konu hakkında neler hissettiği sorulan Hamilton, ‘’Öncelikle, bunu bilmiyorum.''

''Görüldüğü üzere bu pist, bizim için iyi bir test yeri. Genelde testlerimizi burada yapıyoruz, bu yüzden burası mükemmelleşmek için çok zor bir pist mi bilmiyorum. Ancak yarışmak için çok kolay bir pist değil ve sadece ana düzlükte geçiş yapabiliyorsunuz.’’

‘’Burada lastik yönetimi de çok önemli çünkü pist çok aşındırıcı ve sıcak, ancak bu benim güçlü yönlerimden biri.’’ dedi.

Yedi kez dünya şampiyonu, bu yıl daha önce hiç şampiyonluğu olmayan Max Verstappen'le kıyasıya bir mücadele içerisinde.

Aradaki bu şampiyonluk farkının bir etki yaratıp yaratmayacağı sorulan İngiliz pilot, tecrübesinin ona yardımcı olacağını düşündüğünü ekledi.

‘’Bu yıl, uzun zamandır görülen en yakın mücadele gerçekleşiyor ve Max harika performanslar çıkarıyor. Onun, şampiyona kazanabilecek bir aracı ve takımı var.''

''Eğer biz işimizi yapmazsak, Red Bull bu sene kazanabilir. Bu yüzden, tecrübemiz bize hafta sonlarına olan yaklaşımlarımız konusunda ve zor hafta sonlarında mücadele etmekte yardım edecek.''

''Kendi açımdan bakarsam, bu tecrübemin yardımcı olacağını düşünüyorum. Ancak günün sonunda işinizi ve en az hata yapmalısınız. Bu yıl dayanıklılık da büyük bir rol oynayacak. En hızlı tur puanları bile yıl sonunda çok önemli olacak.’’

Geçtiğimiz günlerde Mercedes Formula 1 takımından tam 5 kişinin ilerleyen sezonlarda Red Bull Racing'e geçmek için anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Bu konuda konuşan Hamilton, ‘’Şanslıyım ki, kendi yaptığım işte, bu noktalara odaklanmak zorunda değilim.''

''Ben insanların sevdiği psikolojik savaşlara katılmayı tercih etmiyorum ve dışarıdan, insanların attığı büyük adımlar hakkında yapılan ağız dalaşlarını görmek ilginç.''

''Ben sadece olabildiğimin en iyisi olmaya çalışıyorum ve enerjimi buna harcarsam harika şeyler başarabileceğimi biliyorum. Babam her zaman ‘konuşmanı pistte yap’ derdi ve bu da yaptığım şey.’’ dedi.

İngiliz pilot, bu sezon şampiyonluk için en büyük mücadelesini Verstappen'le veriyor.

Farklı takımdan biriyle şampiyonluk mücadelesinde olmanın nasıl bir his olduğu sorulan Hamilton, ‘’Dürüst olmak gerekirse, benim için fark etmiyor. Çok uzun zamandır yarışıyorum ve doğal olarak birçok kişiyle mücadele ettim.''

''Ancak, Ferrari’ye karşı savaştığımız dönemi hatırlarsınız. Başka takıma karşı yarışmak ve onların da en iyi performanslarını göstermeleri. Tabii ki Max hiç olmadığı kadar tecrübeli, daha fazla yarış kazanmak ve şampiyonayı kazanmak için çok aç.''

''Hepimiz yarış kazanmak, galibiyetler için savaşmak için buradayız ve ilk yarışlardaki mücadelelerimiz harikaydı, bunların daha fazlasını bekliyorum.’’ yanıtını verdi.

İngiliz pilot aynı zamanda McLaren'ın yükselişini görmekten keyif aldığını ve İngiliz takımı ailesi gibi gördüğünü söyledi.

‘’Başka takımların iyi performanslarının olduğunu görmek de güzel. McLaren’ı yukarılarda görmek harika. Garajımdayken, onların nerede olduğunu olduğuna sürekli bakmaya çalışıyorum, çünkü onlar benim ailem gibi. Takımın tekrar yukarılara çıktığını ve hızlanmaya başladığını görmek harika. Ne kadar fazla, o kadar iyi.’’