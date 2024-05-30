Hamilton: "McLaren'ın gelişimi kalbimi ısıtıyor"
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren'ın bu yılki performansından memnun.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
İstatistiksel anlamda Formula 1 tarihinin en başarılı ismi olan Lewis Hamilton, ilk şampiyonluğunu McLaren'da almıştı.
2007 yılında burada yarışmaya başlayan Hamilton, 2012 sonuna kadar burada kaldı ve yarıştığı süre zarfında her sezon en az bir zafer aldı.
McLaren, sonrasında düşüşe geçti fakat son iki yılda tekrar zirveye yaklaştı ve artık gabiyet için yarışan birkaç takımdan birisi konumunda.
Bu durum, Hamilton'ı da mutlu ediyor.
İngiliz pilot şöyle dedi: “Norris ve Piastri harika bir iş çıkarıyor."
"Oscar son yarışlarda şanslı değildi ama ikisinin de mücadelenin içinde olmasından dolayı çok mutluyum."
"McLaren'in gelişimi kalbimi ve ruhumu ısıtıyor. Uzun zaman bu takım için yarıştım ve ilk F1 deneyimimi orada tattım. Bu harika bir şeydi!"
"Umarım sezon ilerledikçe biz de mücadeleye katılabiliriz. McLaren bizimle aynı güç ünitesini kullanıyor. Son iki yılda büyük ilerleme kaydederek, eğer her şeyi doğru yaparsanız aradaki farkı kapatabileceğinizi herkese kanıtladılar." ,
"Bu Mercedes'teki herkes için ilham verici."
Hamilton, bu yıl yarış kazanıp kazanamayacakları sorusuna da yanıt verdi.
İngiliz pilot, "Çalışıyoruz ama bu gerçekçi değil."
"Yine de yılın nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Eğer diğerleri araçlarını geliştirmeyi bırakır ve biz devam edersek, her şey mümkün."
"Geleceği öngöremiyorum, yılın nasıl biteceği hakkında hiçbir fikrim yok. Şu anda motivasyonumuzu koruyoruz ve işimize odaklanıyoruz.” dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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