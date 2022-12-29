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Formula 1 Haberler

Hamilton: "McLaren'ın aldığı sonuçları ve takımı hâlâ takip ediyorum"

Lewis Hamilton, 10 yıl önce ayrıldığı McLaren'daki durumu takip etmeye devam ettiğini söyledi.

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Hamilton: "McLaren'ın aldığı sonuçları ve takımı hâlâ takip ediyorum"
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McLaren her zaman Lewis Hamilton için özel bir takım olacak çünkü İngiliz ekip, küçük yaşlardan itibaren kendisine destek oldu.

Mercedes ile birlikte Hamilton'ın her geçen yıl daha da güçlenmesini sağlayan McLaren, 2007'de kendisine ilk F1 yarışına çıkma fırsatı verdi.

Hamilton ilk galibiyetini burada aldı, ilk şampiyonluğunu da 2008 yılında burada yaşadı. Taraflar 2012 sonunda yollarını ayırdılar ve Hamilton o günden bu yana Mercedes için yarışıyor.

Fakat bu, McLaren'ı unuttuğu anlamına gelmiyor.

Hamilton, Mercedes'e geçtikten sonra bile McLaren'da yaşananları takip etmeye devam ettiğini söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu, Channel 4'a şöyle konuştu: "Sürekli McLaren'ın aldığı sonuçları takip ediyorum ve hangi konumda olduklarına bakıyorum."

"Kariyerime bu takımda başladım, bu yüzden rakip olsak bile onlara her zaman şans diliyorum."

"McLaren'ı arkalarda görmek beni üzdü çünkü Formula 1 aracıyla ilk sürüşümü onlarla yaptım."

"Şimdilerde zor zamanlar geçiriyorlar çünkü araçları ön tarafta mücadele etmelerine izin vermiyor."

"Her zaman McLaren'in yüksek sonuçlar almasını istemişimdir, bu yüzden umarım gelecek sezon daha iyi performans gösterirler."

İngiliz pilot sonrasında diğer takımlarla ilgili de, "Küçük takımların tamamına sempati duyuyorum. Öndekilerle aynı performansı göstermeye çalışıyorlar, sürekli  mücadele ediyorlar ve daha iyi olmak için çabalıyorlar." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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