Hamilton: "McLaren'e imza atmasaydım Formula 1'de olamazdım"

Lewis Hamilton, motor sporlarındaki zorlu maliyetlere kariyerinin başında ilk elden yaşamış bir isim.



7 kez dünya şampiyonu, karting maliyetlerinin yanı sıra, yarışlara katılım ücretlerinin de oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu durumun genç yetenekler için büyük bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

Hamilton şunları söyledi: "Ücretler çok pahalı. Şu an tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum ama benim başladığım döneme göre iki ya da dört kat daha fazla olduğunu duydum."



"McLaren’a imza atmasaydım, şu anda burada olamazdım. Maliyetlerin artmaya devam etmesi gerçekten endişe verici…"

Ayrıca Hamilton, karting yarışlarına katılan çocukların eğitimlerine devam etmelerini tavsiye ederek, Formula 1'e ulaşan pilotların sayısının çok az olduğuna dikkat çekti: "Çalışmaya ve eğitim almaya devam etmeleri gerekiyor. Pilotların %99'undan fazlası Formula 1'e ulaşamıyor. Bence çocukların yalnızca antrenman yapıp okula gitmemesi gelecek için iyi değil.”