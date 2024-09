Hamilton: "McLaren, Monza'da kazanabilecek hıza sahipti"

Oscar Piastri, ilk turda liderliği ele geçirmesinin ardından iyi bir tempo elde etti.

İlk turda takım arkadaşıyla yaşadığı mücadelenin ardından Charles Leclerc'in arkasında üçüncü sıraya düşen Lando Norris, erken pitle Ferrari pilotunu geçmek istedi. Ancak bu erken pit, yarışın ilerleyen turlarında yapılacak ikinci bir pit stopu kaçınılmaz kıldı.

Bu arada Ferrari, Charles Leclerc'in tek pit stopla damalı bayrağa kadar lastiklerini yönetebileceğini fark etti. Takımın bu stratejiyi uygulamasının ardından Monakolu pilot, Monza'da zafere ulaştı.

Hamilton, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bence McLaren kazanacak hıza sahipti, ama lastikleri çok fazla zorladılar."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, leaves the garage, as engineers on the pit wall watch on

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images