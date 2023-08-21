Prime'a abone ol
Önceki / Krack: "Sezon içerisinde gelişememek için bütçe sınırını işaret etmek doğru değil"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton: "McLaren istediğim lastikleri taksaydı, 2008 Silverstone'daki fark daha da büyük olurdu"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, en iyi zaferlerinden birisi olarak görülen 2008 Silverstone'daki farkın, aslında daha da büyük olabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Race winner Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

Lewis Hamilton'ın 2008 Britanya Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performans, tüm zamanların en iyi ıslak zemin performanslarından biri olacak görülüyor.

Kariyeri boyunca toplam 103 zafer elde eden Hamilton, o yarışı en yakın rakibi Nick Heidfeld'in 1 dakika 8 saniye önünde kazanırken, üçüncü Rubens Barrichello 1 dakika 22 saniye geride üçüncü olmuştu. Hamilton o yarışta, dördüncü Kimi Raikkonen'e de tur bindirmişti.

Yedi kez dünya şampiyonu, Silverstone 2008'in ıslak zemindeki en iyi yarışlarından biri olduğuna inanıyor, fakat takım kendisine istediği lastikleri taksaydı bu farkın ikiye katlanabileceğini söylüyor.

Channel 4'a konuşan Hamilton, "Silverstone'daki ilk galibiyetim inanılmazdı fakat hafta sonum Pazar gününe kadar pek yolunda gitmedi."

"Gridde dördüncü sıradaydım ama harika bir start aldım ve zorlamaya devam ettim. Muhtemelen şimdiye kadar çıkardığım en iyi ıslak zemin yarışıydı."

"O yarışla ilgili komik olan şey, radyodan istediğim lastikleri alsaydım bir dakikadan daha fazla farkla kazanabilirdim."

"Son turlarda yoğun yağmur lastiklerini istemiştim ve o lastikler tur başına üç saniye daha hızlıydı."

"Bazıları bu lastikleri taktı ama McLaren beni dinlemedi, biz de geçiş lastiklerinde kaldık. Yoğun yağmur lastikleriyle daha da önde olabilirdim."

"Üçüncüye tur bindirmeye çok yakındık. Gerçekten çılgıncaydı." dedi.

Race winner Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

Race winner Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar

Krack: "Sezon içerisinde gelişememek için bütçe sınırını işaret etmek doğru değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

Formula 1
Hollanda GP

Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam" Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

MotoGP
Avusturya GP

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor! Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Hamilton: "Dominasyonlar F1 için iyi değil"

Hamilton: "Dominasyonlar F1 için iyi değil"

Formula 1

Hamilton: "Dominasyonlar F1 için iyi değil" Hamilton: "Dominasyonlar F1 için iyi değil"

Son Haberler

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

F1 Formula 1

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol