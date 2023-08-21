Hamilton: "McLaren istediğim lastikleri taksaydı, 2008 Silverstone'daki fark daha da büyük olurdu"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, en iyi zaferlerinden birisi olarak görülen 2008 Silverstone'daki farkın, aslında daha da büyük olabileceğini düşünüyor.
Lewis Hamilton'ın 2008 Britanya Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performans, tüm zamanların en iyi ıslak zemin performanslarından biri olacak görülüyor.
Kariyeri boyunca toplam 103 zafer elde eden Hamilton, o yarışı en yakın rakibi Nick Heidfeld'in 1 dakika 8 saniye önünde kazanırken, üçüncü Rubens Barrichello 1 dakika 22 saniye geride üçüncü olmuştu. Hamilton o yarışta, dördüncü Kimi Raikkonen'e de tur bindirmişti.
Yedi kez dünya şampiyonu, Silverstone 2008'in ıslak zemindeki en iyi yarışlarından biri olduğuna inanıyor, fakat takım kendisine istediği lastikleri taksaydı bu farkın ikiye katlanabileceğini söylüyor.
Channel 4'a konuşan Hamilton, "Silverstone'daki ilk galibiyetim inanılmazdı fakat hafta sonum Pazar gününe kadar pek yolunda gitmedi."
"Gridde dördüncü sıradaydım ama harika bir start aldım ve zorlamaya devam ettim. Muhtemelen şimdiye kadar çıkardığım en iyi ıslak zemin yarışıydı."
"O yarışla ilgili komik olan şey, radyodan istediğim lastikleri alsaydım bir dakikadan daha fazla farkla kazanabilirdim."
"Son turlarda yoğun yağmur lastiklerini istemiştim ve o lastikler tur başına üç saniye daha hızlıydı."
"Bazıları bu lastikleri taktı ama McLaren beni dinlemedi, biz de geçiş lastiklerinde kaldık. Yoğun yağmur lastikleriyle daha da önde olabilirdim."
"Üçüncüye tur bindirmeye çok yakındık. Gerçekten çılgıncaydı." dedi.
Race winner Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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