Hamilton: "McLaren gibi bir atılım yapma planımız yok"

Mercedes, yeni düzenlemelerin geldiği 2022 sezonunun başından beri şampiyonluk mücadelesinden uzakta yer alıyor.

Brackley takımının bazı yarışlarda öne çıkıp bazı yarışlarda geriye düşmesiyle Mercedes, 'bir ileri bir geri' adım atıyor gibi görünüyor. Ancak Hamilton bu yorumlara katılmıyor.

Mercedes pilotu, "Ben bu şekilde görmüyorum, ileriye ya da geriye doğru gittiğimizi düşünmüyorum."

"Bence yavaşça ileriye doğru gidiyoruz ama diğerleri de ileriye doğru hareket ediyor ve bazıları bizden daha büyük adımlar atıyor. Ama olumlu olan şey, ileriye doğru gidiyor olmamız ve daha büyük adımlar atmak için çalışıyor olmamız."

"Ancak bir şeyler inşa etmek zaman alır. James [Allison] harika biri, gerçekten iyi bir ilişkimiz ve iletişimimiz var ve tüm ekibe %100 güveniyoruz. Takım olarak olmamız gereken yere ulaşacağımızı düşünüyorum, sadece biraz zaman alacak." dedi.

Araçtaki zayıflıkların neden kaynaklandığı sorulduğunda Hamilton, "Göremediğimiz şey araç boyunca olan hava akışı. Rüzgar tünelinde de bu sınırlı oluyor çünkü aracı hareket ettirebileceğimiz yalnızca belirli bir miktar var."

"Sahip olduğumuz yeni kurallarla simülasyonlar var, aracın altındaki akış yapılarını anlamak için yaratmamız gereken tüm yeni araçlar var ve aracın altında neler olduğunu görseydiniz tüm bu girdaplar aklınızı başınızdan alırdı ki bu önceki nesil araçlardan çok daha farklı. Bunun üzerinde çalışmak zaman alıyor."

"Tabii ki kaynaklarımız da çok sınırlı. Bu yüzden verdiğimiz kararlarda dikkatli olmanız gerekiyor, bu yönde tam gaz ilerlerseniz haftalarca süren geliştirme sürecini kaybedebilirsiniz ve bu 0.1 saniyelik bir performansa denk gelebilir, bu yüzden bu süreç boyunca çok metodik olmak zorundasınız. Evet, keşke daha hızlı olsaydık ama ne yazık ki değiliz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yani her zaman sürüş yeteneğimin açığı kapatmasına izin vermeye çalışıyorum ama bu pek çok yerde yeterli olmadı."

"Ama Macaristan benim için güçlü bir pist oldu ve bence geçen yıl da öyleydi. Son yarışa bakacak olursanız, 13. virajda Max'in sıralamadaki tur zamanına eşittik ya da örneğin George öyleydi ve ondan sonra yüksek hızdaki performansımızı kaybettik."

"Hungaroring'in daha çok orta ve düşük hız olduğu düşünüldüğünde, daha yakın olacağımızı umuyorum ama Red Bull'un bu hafta sonu bir kez daha güncelleme getireceklerini duydum. Bunu görmek isterim, araçlarına sürekli güncelleme getiriyor gibi görünüyorlar." yorumlarında bulundu.

Hamilton cephesinde şu anda en çok merak edilen konulardan biri de kontrat görüşmeleri. Hamilton ve Mercedes'in kontrat konusunda anlaşmazlık yaşadıkları ve bu sebeple açıklanmasının uzun sürdüğü söylentileri dolansa da, yedi kez Dünya Şampiyonu kontratın açıklanması için herkesi biraz daha bekleteceğini söyledi.

"Aslında kontrat ile ilgili soruları seviyorum."

"Açıklanması yıl sonunu bulabilir. Bilmiyorum, sizi bekleteceğim! Dürüst olmak gerekirse paylaşacak daha fazla bilgim yok. Görüşmeler avukatlar arasında devam ediyor ve ileri geri gidiyor."

"Ben görüşmelerin bir parçası değilim, başından beri bu işin dışında kaldım çünkü yaptığım diğer işlere odaklanmak istedim. Bu yüzden ekip arka planda çalışıyor. Evet, aslında müzakere falan kalmadı, görüşülecek çok ufak şeyler var."