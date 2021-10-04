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Hamilton: "Max'a karşı kin duymuyorum"

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Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, şampiyonadaki rakibi Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'e karşı kin duymadığını söyledi.

Hamilton: "Max'a karşı kin duymuyorum"

Şampiyona için mücadele eden ikili, ilki Silverstone ve ikincisi Monza olmak üzere pist üstünde iki büyük kazaya karıştılar. Doğal olarak iki kazada birden kazanın sorumlusu hakkında büyük tartışmalar döndü ve iki pilot birden suçun karşı tarafta olduğunu savundu.

Ancak daha deneyimli sürücü olarak Hamilton, "buzları kırma" ve Verstappen ile iletişime geçme sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, aynı zamanda Hollandalı pilota karşı kin duymadığını söyledi.

Verstappen ile bu sezonki iletişimi hakkında ESPN'in sorusunu yanıtlayan Hamilton, "Çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Zor bir durum, çünkü insanların etrafında olduğunuzda ve düşman olduğunuz senaryolar içerisinde olduğunuzda, etrafınızdaki insanlar sizin yanınızda farklı, sizin yanınızda olmadıklarında farklı davranıyorlar."

"Max ile bir yarış sonrasında birbirimizi gördüğümüzde ben, ona karşı her zaman saygılı olmaya çalıştım, o yarışı birinci bitirmiş veya arkamda bitirmiş olsa bile."

"Tabii ki de geçtiğimiz günlerde hakemlerin yanına gittiğimizde hiçbir şey düşmanca değildi - o kendi bakış açısını anlattı, ben kendi bakış açımı anlattım."

"Silverstone'un ardından onu aradım ancak, dediğim gibi, kibirli olmak gibi bir amacım yok, ancak ben daha yaşlı olan tarafım ve benim için bu telefon konuşmasını yapıp buzları eritmek çok önemliydi. 25 yaşında olduğum zaman bunu yapamazdım."

"Ona karşı bir kin duymuyorum. Ben, onun inanılmaz bir yetenek olduğunu düşünüyorum ve onunla yarışmaktan keyif alıyorum."

"Onun yaptığı her şeye katılıyor muyum? Bu önemli bile değil. Kendi kontrolümde olan tek şey benim yaptığım şey ve benim bunu nasıl yapabildiğim."

"Sene sonunda ne olursa olsun, el sıkışacağız ve gelecek sene yeniden mücadele etmek için geri döneceğiz." dedi.

Pek çok insan bu şampiyona mücadelesinin, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sine kadar sürmesini bekliyor, ki tansiyonun zirve yapacağı nokta burası olacak.

Ancak Hamilton, en son istediği şeyin Dünya Şampiyonluğu'nun bir kaza sonucunda sahibini bulması olduğunu söyledi.

Konu hakkında Hamilton, "Bunun hakkında hiçbir sorun yok, ben hiçbir şekilde kaza yaparak şampiyon olmak istemem."

"Eğer bu, sizin şampiyonayı kaybedeceğiniz anlamına geliyorsa, en azından gururunuzu korursunuz. Ben başka şekilde kazanmak istemezdim. Her zaman doğru şekilde kazanmak istersiniz."

"Ben yarışmayı çok seviyorum, şampiyona için mücadele etmeyi çok seviyorum ve tabii ki de sene sonuna kadar mücadele verdiğim şey bu, bu nedenle kazanmak istediğiniz şeyi, kazanmak isteyen bir grup insanla yapıp bunu kazanamadığınızda üzülmediğinizi söyleyemezsiniz."

"Ancak aynı zamanda olan pozitif şeyleri de unutma şansım yok. Bu seneden çıkarmam gereken bir sürü pozitif durum var ve umuyorum ki ileride daha da fazlası olacak. Çılgınca bir yıl oldu." açıklamalarında bulundu.

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