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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Max yetişkin bir adam ve şampiyon. Kendi kararlarını verebilir"

Bahreyn GP'den bu yana adı Formula 1 dünyasının merkezinde yer alan Max Verstappen'in yaşadıkları, Suudi Arabistan GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, kendisinin ana rakiplerinden olan Lewis Hamilton'ın da gündemindeydi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Son 3 sezonun şampiyonu Verstappen, 2024 Formula 1 sezonuna Bahreyn'de aldığı dominant bir zaferle başlasa da, geride kalan birkaç gün boyunca onun zaferinden ziyade Red Bull içinde yaşanan tartışmalar ve Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali gündemi meşgul etti.

Red Bull, pist üstündeki performansından ziyade takım patronu Christian Horner'ın başrollerinde yer aldığı skandal ve onun beraberinde getirdikleriyle gündemde.

Bahreyn GP hafta sonunda, Horner'ın takım içinde bir kadın çalışanı rahatsız ettiği soruşturması kapsamında kanıt olduğu iddia edilen paylaşımlar yapılmıştı. Buna rağmen Horner, kendisinin suçsuz olduğunun bağımsız bir soruşturma sürecinde ortaya çıktığını söyledi ve iddialara cevap vermekten kaçındı.

Horner ile ilgili sürecin arkasında kimin olduğu merak ediliyordu ancak günler geçtikçe durum biraz daha aydınlanmaya başladı. Motorsport.com Türkiye olarak, takıma çok yakın bir kaynaktan takım içerisinde Horner ve diğerleri arasında bir zıtlaşma olduğunu öğrendik. Bu, Horner'ın karşısında Helmut Marko ve Jos Verstappen gibi isimler olduğunu işaret ediyor.

Baba Verstappen'in Bahreyn GP'den sonraki bir röportajda Horner'ı suçlayıcı açıklamalar yapması, bu iddiaları destekledi. Baba Verstappen'in aynı hafta sonunda birkaç defa Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff'le görüntülenmesi ve yemek yemesi, Verstappen'in yakın gelecekte Mercedes'e geçebileceği iddialarını beraberinde getirdi.

Jos Verstappen'in varlığı, basın toplantısının merkezinde yer aldı. Formula 1'e ilk girdiği dönemde babasının menajerliğinde olan Hamilton, bu konuya değindi.

 

Bir sürücü için sürekli omzunun üzerinde bir ebeveynin olmasının ne kadar zor olduğu sorulduğunda Hamilton, "Bence bu çok ince bir çizgide yürümek gibi, bence bu ebeveyninizle olan ilişkinize de bağlı. Ebeveynleriyle harika bir ilişkisi olan ve harika ebeveynler olan bazı insanlarla tanışıyorsunuz. Ancak kötü ilişkileri olan insanlar da var."

"Onların ilişkilerini bilemiyorum. Açıkçası, orada burada bir şeyler duyarsınız. Ama Max yetişkin bir adam ve bir şampiyon. Eminim kendi kararlarını verebilir. Ama bence bizim dünyamızda, sürücüler olarak, kulağınıza fısıldayan ve belki de sizi her zaman doğru şekilde yönlendirmeyen insanlar tarafından yanlış yönlendirilmeniz çok ama çok kolay."

"Orada durumun böyle olduğunu söylemiyorum, çünkü harika gidiyorlar. Ancak sporda, tenis gibi diğer sporlarda konuştuğum diğer sporcularda da bunun olduğunu biliyorum. Bazen etrafınızda doğru rehberliğe sahip olmadığınızda, yanlış kararlar vermenize ya da belki de yaptığınız işte en iyi olamamanıza yol açtığını deneyimledim. Ama açıkça görülüyor ki durum böyle değil, iyi bir performans sergiliyor. Dolayısıyla bu çok zor, çünkü ebeveyninizin ebeveyniniz olmasını ve iyi bir ilişkiniz olmasını istersiniz ama işin içine iş girdiğinde bu gerçekten zorlaşır." şeklinde cevap verdi.

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Abdullah Çelik
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