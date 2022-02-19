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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Max sadece yapılması gerekeni yaptı"

Lewis Hamilton, Abu Dhabi'de yaşananlardan ötürü Max Verstappen'e karşı herhangi bir kin gütmüyor.

Hamilton: "Max sadece yapılması gerekeni yaptı"
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Lewis Hamilton, 2021 sezonunda yaşadığı düşüşün Max Verstappen ile bir alakası olmadığını ve Abu Dhabi’deki ikili mücadeleden ötürü bir rahatsızlık duymadığını söyledi.

Verstappen, eski yarış direktörü Michael Masi’nin yarışı yeniden başlatma kararı sonrası son turda Hamilton’ı geçerek pilotlar şampiyonu olmuştu.

FIA, yeniden yapılanma kapsamında Perşembe günü Masi’yi görevden aldı, fakat RACER'ın haberine göre Hamilton tüm olan bitenin ardından Red Bull veya Verstappen’e karşı herhangi bir kötü düşünce beslemiyor.

“Max’ın hiçbir suçu yok. Max, her pilotun yapması gerekeni yaptı ve eline geçen fırsatı değerlendirdi. O mükemmel bir rakip ve umarım bu yıl da geçtiğimiz sezon olduğu gibi mücadele etme fırsatımız olur. Girdiğimiz tüm mücadeleler bizi daha iyi pilotlar yaptı, onunla herhangi bir sorunum yok.”

“Kimseye karşı kin gütmüyorum. Böyle bir yük taşımanın hiçbir anlamı yok, bu nedenle geçmişe takılı kalmıyor ve ilerlemeye devam ediyorum. Önceden söylediğim gibi, yenilenmiş ve tamamen odaklanmış hissediyorum. Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl bana engel olacak hiçbir hissiyata sahip değilim, bu deneyimin kötü bir deneyim olmasına izin vermeyeceğim.”

Lewis Hamilton, Abu Dhabi’den bu yana spotlardan uzaktı ve medyaya herhangi bir demeç vermemişti.

Uzun sessizliğini Mercedes W13’ün lansmanında bozan İngiliz pilot, FIA’nın yeniden yapılanmasının gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması adına başarılı bir ilk adım olduğunu düşünüyor.

“Elbette yarışı tekrar izlemedim! Zaten yarışın kafamda onlarca kez tekrar oynamış olduğunu söyleyebilirim. O gün yaşanan her şeyi apaçık hatırlıyorum. Yarıştan sonra Max’e ne söylediğimi hatırlamıyorum, çok bulanık... O anları tekrar ziyaret etmeye gerek yok.”

“Sürekli geriye bakmak istemiyorum, önüme bakmak istiyorum. Dün de söylediğim gibi, geçmişi değiştiremeyiz. Aynı şekilde hiçbir şey de benim o gün hissettiklerimi ve şu anki hissiyatımı değiştiremez. FIA’nın bu konuya dair adımlar attığını görmek güzel."

"Sorumluluk alabilmek çok önemli, bunu sporda bir daha asla kimsenin başına böyle bir olay gelmemesini sağlamak için kullanmalıyız. FIA’nın söylediği her şeye rağmen bunu memnuniyetle karşılıyorum, ancak bu değişikliklerin ve kuralların adil, doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığından emin olmalıyız."

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mercedes AMG

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