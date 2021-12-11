Hamilton: "Max pole'ü sonuna kadar hak etti"

Formula 1'de sezonun son yarışı bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak ve gözler bugünkü sıralama turlarına çevrildi. Genel beklenti, yenilenen yapısıyla Abu Dhabi'nin Mercedes'e uyacağı yönündeydi.

Ancak Red Bull pilotu Max Verstappen, üçüncü bölümün ilk denemesinde Sergio Perez'den hava koridoru aldı alarak 1:22.109 yaptı ve ilk sıraya çıktı. Hamilton, son zaman turunda derecesini geliştirse de, Verstappen'den yavaş kaldı.

Verstappen, Lewis Hamilton'ın 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Yarışa Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Hamilton olacak.

Sıralama turlarının ardından Hamilton, "Öncelikle, Max bugün harika bir tur attı."

"Sonunda, onun zamanıyla rekabet edemedik. Antrenmanlar boyunca gerçekten güçlü görünüyordu. O tura cevap veremedik. Harika bir tur yaptı."

"Ancak iyi bir durumdayız. Yarın için lastiklerimizle iyi olduğumuzu düşünüyorum. Umarım güzel bir yarış çıkarabiliriz."

"Gördüğünüz üzere ilk turda 5. virajda biraz zaman kaybettim."

"Ancak son tur güzel ve temizdi. Sadece daha hızlı gidemedim. Bunun lastik hazırlığı mı ya da çıkış turu açısından ne olduğunu bilmiyorum ama yine de bugün onun yaptığı zamanı yenemedim. Pole'ü sonuna kadar hak etti."

"Hâlâ en ön sıradayım. Lastiklerimiz arasında fark var ama nerede olduğunu görebildiğim için minnettarım!" dedi.