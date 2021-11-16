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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Hamilton: "Max ile olan şampiyonluk mücadelesi, olması gerektiği gibi"

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Lewis Hamilton'a göre Brezilya GP'sinde Max Verstappen ile verdiği mücadele, bir şampiyonluk savaşının olması gerektiği seviyede.

Hamilton: "Max ile olan şampiyonluk mücadelesi, olması gerektiği gibi"

Yarışa 10. sıradan başlayan ve güvenlik aracının yardımıyla da olsa, inanılmaz hızlı bir şekilde yükselmeyi baran Hamilton, Brezilya GP'sini o sırada lider götüren rakibi Verstappen ile arayı kapatmaya başladı.

İngiliz pilot dördüncü virajda Verstappen'i geçmeye çalışsa da geçişinde başarılı olamadı ancak Hamilton, şansını yeniden denedi ve Hollandalı pilotu ikinci DRS düzlüğünde geride bırakarak beklenmedik bir galibiyet aldı.

Hamilton, başarısız bir geçiş denemesinin ardından elde ettiği hatadan ders aldı, ki Hamilton bir Dünya Şampiyonası mücadelesinin bu tür mücadeleler ile geçmesi gerektiğini hissetmekte.

Verstappen ile olan mücadelesi hakkında basın mensuplarına konuşan Hamilton, "Zorluydu. Önde olduğu anda benimle aynı tempoda gidebiliyordu. Hatta son sektörde benden daha hızlıydı."

"Son sektörde onu takip etmek çok ama çok zordu, 12. virajdan onun kadar iyi çıkmak mümkün değildi. Bu nedenle düzlükte onun arkasına geçmeye çalıştım ve onun DRS'inde olmak da kolay değildi. Eğer DRS aralığında olsaydım bile biraz geride kalıyordum."

"Ancak ben denemeye, zorlamaya devam ettim. Tabii ki de dördüncü viraja gelinirken bir şansım vardı ancak geçişi yapamadım. Daha sonra bu deneyime sahip olduğumu hatırladım ve o hatayı yeniden yapmadığımdan emin olmak istedim, sadece o pozisyonu geri almaya kararlıydım."

"Mücadele gayet iyiydi. Bir şampiyona mücadelesi savaşının böyle olması gerekiyor." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen ve Hamilton'ın dördüncü virajda dışarı taşmalarının ardından hakemlerin olayı incelememe kararının "gülünç" olduğunu söylemişti.

Ancak Hamilton, rakibinin ceza alması gerektiğine ikna olmadığını, sert bir mücadeleden başka bir beklentisi olmadığını söyledi.

Verstappen'in defansif sürüşü hakkında konuşan Hamilton, "O anın ciddiyeti altında bu... pek de bilmiyorum. Bence o anda biraz öndeydim ve o da yerini korudu, böylece ikimiz de yolun dışında çıktık."

"Aslında, bence onun gidebilecek yeri yoktu, ben de dışarı taşmaktan kaçınmalıydım - ancak bunun hakkında çok kafa yormadım ve tabii ki de olayı yeniden izlemem lazım ancak bunlar sert mücadeleler ve bundan daha azını bekleyemem. Lastik teması olmadı, bu da gayet iyi." dedi.

Hamilton'ın Interlagos'ta aldığı galibiyetin ardından İngiliz pilot sürücüler şampiyonasında Verstappen ile olan farkı 14 puana kadar indirdi. Sezonun bitimine ise üç yarış kaldı.

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