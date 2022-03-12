Hamilton: "Max ile bir sorunumuz yok, her şey normal"

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Verstappen, Abu Dhabi GP'sinin son turunda Hamilton'ı geçerek kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde edeli yaklaşık dört ay oldu.

O günden bugüne, Hamilton'ın yarış sonrası spot ışıklarının altından bir süreliğine kaybolmasıyla, sporda önemli değişiklikler meydana geldi. Artık yeni bir FIA Başkanı, yeni bir Yarış Direktörü ve hatta 2022 teknik düzenlemeleriyle birlikte tamamen değişmiş araçlar var.

Ancak Hamilton ve Verstappen, yeni sezon öncesinde bir kez daha savaşmaya hazır durumdalar ve Hamilton, ilişkilerinin "normal seyretmesine" rağmen, "pistte arkadaşlığa yer olmadığını" belirtiyor.

Red Bull ve Mercedes pilotları, 2021 sezonu boyunca rekabet içindeydi, bu rekabet özellikle bazı yarışlarda gerilimli anlara yol açtı.

İkili Imola, Monza ve Jeddah'da temas ettiler, ancak Silverstone'da yaşadıkları, Verstappen'in hastaneye kaldırılmasına sebebiyet veren ve Hamilton'a belki de yarış galibiyetini getiren kaza kadar bardağı taşıran son damlaydı.

Hamilton, yeni sezon öncesinde Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Silverstone'dan sonra oturup tüm sosyal medya yorumlarını, tüm ırkçı tacizleri okusaydım, olumsuz şekilde etkilenebilir, dibe çökebilirdim. Neyse ki bu mecraların hayatımı kontrol etmesine izin vermiyorum."

"Dikkatli olmak gerek, çünkü medyanın yaşananları abartma şekli, aynı zamanda hayranlar için bir anlatı yaratıyor."

"Ben ve Max için, padokta birbirimizi gördüğümüzde her şey normal. Yaptığımız şeyi yapmayı, araba kullanmayı ne kadar sevdiğimiz konusunda pek çok ortak noktaya sahip olan iki pilotuz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sutton Images

Birbirlerine saygı duymalarına rağmen Hamilton, Verstappen'in ne pahasına olursa olsun kazanmak için can atan bir savaşçı olduğunun da farkında.

İki dünya şampiyonu da takımlarının düzenli galibiyetler için rekabet etmelerine izin verecek araçlar ürettiklerini umarak, 2022'de gerçekleşebilecek bir başka şiddetli şampiyonluk mücadelesine kendilerini hazırlayacaklar.

Hamilton, "Konu iş olunca biz acımasız insanlarız. O acımasız, ben de öyleyim. İş hayatında böyle olmak gerekiyor, ama biraz şefkatle."

"Pist üstünde savaşçılarız, yarış esnasında arkadaşlık diye bir şey olamaz."

"Bu yalnızca sabit bir prensip. Bazı günler doğru, bazı günler yanlış hareketlerde bulunabiliyoruz. Asıl önemli olan, [araçtan] indiğimizde insanız ve birbirimize olan saygımızı koruyoruz." dedi.