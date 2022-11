Hamilton: "Verstappen geçen yıl beni çok zorlamıştı, ancak onu gafil avladım"

2021 Brezilya Grand Prix'si, Lewis Hamilton'ın klasik 'geri dönüş' sürüşlerinden biriydi.

Kural dışı bir arka kanat nedeniyle sıralama turlarından diskalifiye edildikten sonra, Mercedes sürücüsü yılın son Sprint hafta sonunda olağanüstü bir 'geri dönüş' yapmıştı.

Beşinci sırada bitirmesine rağmen, yeni bir motor kullanmayı seçti. Bu da beş sıra grid cezasına sebep oldu ve yarışa onuncu sıradan başladı.

Pole pozisyonundaki Verstappen ile aralarında dokuz sıra olması sebebiyle, galibiyet için mücadele etmek imkansız gibi görünüyordu.

Verstappen, Meksika'daki bir önceki yarışı kazanmıştı ve şampiyonayı 19 puan önde götürüyordu. Bu da, Hamilton'ın şampiyonluk yarışında kalması için sadece bir galibiyetin yeterli olacağı anlamına geliyordu.

F1.com'a konuşan Hamilton, "Gridde 'Önümde çok fazla araç var' diye düşünmüştüm. Ama yine de elimden gelen her şeyi yaptım."

"İnsanların anlamadığı şey, bu tür yarışlarda insanları geçmeye çalışmanın çok büyük risk olduğu."

"Her şey olabilir; önünüzdeki araç başka yöne hareket edebilir ve temas yaşayabilirsiniz, lastiğiniz patlayabilir veya ön kanadı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden gerçekten temiz bir şekilde geçiş yapmalısınız." dedi.

Hamilton sonunda Sergio Perez'i geçerek ikinci sırayı alırken, Verstappen'e yetişebileceğini gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Max'i ileride görebiliyordum ve 'Lastiklerini mi koruyor yoksa gerçekten hızlı değil mi? Çünkü ona yetişiyorum.' diye düşündüm."

"Sonra yavaş yavaş yaklaştım. Red Bull, 2021'de kesinlikle hızlı bir motora sahipti, en hızlı motor onlarınkiydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates on the podium with a Brazilian flag

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images