Hamilton: ''Max bana yer bırakmadı''

Hamilton ve Verstappen, Silverstone'daki yarışın ilk turunda liderlik için savaşıyorlardı.

Hamilton, Copse virajında Verstappen'in iç tarafından bir atak yaptı. Hollandalı sürücü yerini korumaya çalışsa da Hamilton'ın sol ön lastiğinin, Verstappen'in sağ arka lastiğine çarpması sonucunda ikili kaza yaptı ve Red Bull pilotu yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Bu kazada 51G yiyen Verstappen, hemen hastaneye kaldırıldı ve Hollandalı sürücünün kontrolleri hâlâ devam ediyor.

Hamilton ise bu kazanın ardından 10 saniye ceza almasına rağmen kendi ülkesindeki yarışı birinci sırada tamamladı.

''Geçtiğimiz hafta sonu boyunca tüm gücümle savaştım. Fabrikada sürekli olarak elimdeki her şeyi verdim.''

''Çocuklarla birlikte araçtaki performansımı anlamaya çalıştık ve iyi iş çıkarmaya devam ettikleri için herkesle çok gurur duyuyorum.''

''Tabii ki, her zaman tutumumda ölçülü davranmaya çalıştım, özellikle de Max'le savaşırken. Biliyorsunuz o çok agresif biri.''

''Bugün de, onun yanında gidiyordum ve bana yer bırakmadı.''

''Cezanın doğru olduğuna katılsam da katılmasam da, bunu sineye çektim ve çalışmaya devam ettim. Bunun önüme çıkmasına izin vermeyecektim.''

Hamilton, yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı davransa da Red Bull tarafı, kazadan sonra sinirliydi ve aksiyon almaları konusunda FIA'yla konuştu.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da şu ifadeleri kullandı: ''Eğer bir rakibiniz, sizin arka tekerleğinize ön tekerleğiyle dokunursa, bu pistin en hızlı virajında yarış kazası sayılamaz. Bu tür ihmalkar davranışlar tehlikelidir.''

''Bunu normal sportif kurallar altında yapamazsınız. Bu durumda alınması gereken en ağır cezanın ne olması gerektiğini bilmiyorum ancak bu çok tehlikeli ve umursamaz bir davranıştı. Bence bu bir men cezası veya başka bir şeyle cezalandırılmalı.''