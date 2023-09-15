Hamilton, Massa'nın F1 2008 şampiyonluk davasına müdahil olmayacak

Ferrari'nin eski pilotu Massa 2008 Dünya Şampiyonluğu'nu McLaren pilotu Hamilton'a tek puanla kaptırdı ve F1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un bu yılın başlarında verdiği bir röportajda söylediklerinin ardından yasal yollara başvuruyor.

Ecclestone, kendisinin ve dönemin FIA başkanı Max Mosley'nin, Renault'nun o yılki Singapur Grand Prix'sinde yaptığı ve Massa'nın şampiyonluk umutları açısından dramatik sonuçlar doğuran tartışmalı 'Crashgate' olayından haberdar olduklarını öne sürmüştü.

92 yaşındaki pilot o zamandan bu yana F1-Insider'a verdiği ve Massa'nın Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak için 'hile' yaptığını iddia ettiği röportajı hatırlamadığını ısrarla vurguluyor.

Massa'nın yasal temsilcisi, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın Massa'nın 2008 F1 şampiyonluğunu elinden alma teklifini destekleyeceğini umduklarını söyledi.

Hamilton, Singapur Grand Prix'si öncesinde verdiği iki ayrı televizyon röportajında Massa'nın davası hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.

Felipe Massa Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Hamilton Singapur'da gazetecilere verdiği demeçte, "Felipe'nin gitmek istediği yön buysa, bu onun kararıdır. Ama ben geçmişe odaklanmamayı tercih ediyorum."

"İster 15 yıl önce, ister 2 yıl önce, ister 3 gün önce olsun. Ben sadece şimdiki zamanla ilgileniyorum ve bu hafta takımıma yardım etmeye odaklanıyorum." dedi.

Hamilton tüm odak noktasının Mercedes'in bu hafta sonu göstereceği performans olduğunu vurguladı.

"Red Bull'un burada çok hızlı olmalarını bekliyorum."

"Burada bazı başarılar elde etmiş olsam da, son yıllarda Mercedes'in o kadar da başarılı olduğu bir pist değil, ama yine de umutluyum. Tek yapmamız gereken her seansı en iyi şekilde değerlendirmek ve takım olarak birlikte çalışmak."