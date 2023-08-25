Hamilton, Massa'nın davası hakkında: "15 yıl önce olanlara odaklı değilim"
Lewis Hamilton, Felipe Massa'nın 2008 Dünya Şampiyonasının sonucuyla ilgili olarak F1'e verdiği hukuk mücadelesine odaklanmadığını söyledi.
Eski Ferrari pilotu F1 patronları ve yönetim organı FIA'ya karşı yasal işlem başlattı ve kaybı için tazminat talep ediyor.
Massa 2008 Şampiyonluğu'nu Hamilton'a kaptırmış ve avukatları bunun Renault'nun Singapur Grand Prix'sindeki 'crash-gate' skandalından kaynaklandığını iddia etmişti.
Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, Hollanda Grand Prix'si öncesinde bu konuyla ilgili tepkisi sorulduğunda yorum yapmak istemedi.
Hamilton, Zandvoort'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçekten kötü bir hafızam var, dürüst olmak gerekirse pek bir şey hatırlamıyorum."
"Şu anda sadece buraya ve şu ana odaklanmış durumdayım ve takımın şampiyonaya ve mücadeleye geri dönmesine yardımcı oluyorum."
"Gerçekten 15 yıl önce olanlara odaklı değilim." dedi.
F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, F1-Insider'a verdiği son röportajda Massa'ya atfedilen yorumlarla Massa'nın yasal teklifini tetikledi.
Ecclestone, "Sporu korumak ve büyük bir skandaldan kurtarmak istedik."
"Massa için hâlâ üzülüyorum; hak ettiği şampiyonluktan mahrum bırakıldı. Hamilton ise dünyadaki tüm şansa sahipti ve ilk şampiyonluğunu kazandı." dedi.
Son Haberler
F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor
F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor
Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak!
Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak! Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak!
Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı
Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı
Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"
Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi" Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar