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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton, Massa'nın davası hakkında: "15 yıl önce olanlara odaklı değilim"

Lewis Hamilton, Felipe Massa'nın 2008 Dünya Şampiyonasının sonucuyla ilgili olarak F1'e verdiği hukuk mücadelesine odaklanmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Felipe Massa, Ferrari ve Lewis Hamilton, McLaren

Eski Ferrari pilotu F1 patronları ve yönetim organı FIA'ya karşı yasal işlem başlattı ve kaybı için tazminat talep ediyor.

Massa 2008 Şampiyonluğu'nu Hamilton'a kaptırmış ve avukatları bunun Renault'nun Singapur Grand Prix'sindeki 'crash-gate' skandalından kaynaklandığını iddia etmişti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, Hollanda Grand Prix'si öncesinde bu konuyla ilgili tepkisi sorulduğunda yorum yapmak istemedi.

Hamilton, Zandvoort'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçekten kötü bir hafızam var, dürüst olmak gerekirse pek bir şey hatırlamıyorum." 

"Şu anda sadece buraya ve şu ana odaklanmış durumdayım ve takımın şampiyonaya ve mücadeleye geri dönmesine yardımcı oluyorum."

"Gerçekten 15 yıl önce olanlara odaklı değilim." dedi.

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, F1-Insider'a verdiği son röportajda Massa'ya atfedilen yorumlarla Massa'nın yasal teklifini tetikledi.

Ecclestone, "Sporu korumak ve büyük bir skandaldan kurtarmak istedik." 

"Massa için hâlâ üzülüyorum; hak ettiği şampiyonluktan mahrum bırakıldı. Hamilton ise dünyadaki tüm şansa sahipti ve ilk şampiyonluğunu kazandı." dedi.

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