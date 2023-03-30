Hamilton: "Masi ile görüşmekle ilgilenmiyorum"

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Hamilton ve Mercedes F1 takımının üyeleri bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde istedikleri takdirde eski FIA Yarış Direktörü Michael Masi ile görüşme fırsatına sahip olacaklar.

Masi'nin 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sindeki sezon finalinde verdiği kararlar, şampiyonluk mücadelesinin sonucunu doğrudan etkilemiş ve sezonun son turunda Pilotlar Şampiyonluğu'nu Max Verstappen kazanmıştı.

Masi'nin o zamanki Sportif Yönetmelikler kapsamında yasal olarak tanımlanan tartışmalı Güvenlik Aracı kararları, Yarış Direktörlüğü görevinden alınmasıyla sonuçlandı. 2022 sezonu için Masi'nin yerine Eduardo Freitas ve Niels Wittich getirildi.

Bunun sonucunda Masi 2023 yılı için SuperCars Komisyonu'nun başkanı olarak yeni bir görev üstlendi.

F1'in bu hafta sonu Albert Park'ta yapılacak Avustralya Grand Prix'sine yönelik destek programının bir parçası olarak Masi, F1 padokunda olacak.

Ancak, devam eden gizlilik anlaşması ve medyaya konuşma zorunluluğu olmaması nedeniyle, Masi'nin SuperCars'taki görevleri dışında kamuya açık herhangi bir yorum yapması pek olası değil.

Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Hamilton'a, bu hafta sonu denk gelmeleri halinde Masi ile konuşmak isteyip istemeyeceği soruldu.

Hamilton, "İlgilenmiyorum. Ben sadece geleceğime odaklanmış durumdayım."

Michael Masi Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Kazanmaya geri dönmeye odaklanmış durumdayım. Söyleyeceğim bir şey yok." dedi.

Mercedes pilotunun 2023 sezonunun sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Hamilton'ın geleceği henüz netleşmiş değil. Hamilton ve Mercedes'in bundan sonra ne gibi kararlar alacağı merak konusuyken, Hamilton başka bir takıma geçmesinin olası olmadığını belirtti.

Hamilton, "Burada kendimi harika hissediyorum ve evimde gibiyim."

"Son günüme kadar kendimi Mercedes'te görüyorum. Son gününe kadar Mercedes'te olan Stirling Moss gibi efsanelere bakacak olursanız, bir gün buna sahip olmak benim için bir hayaldi. Şu anda buna sahibim, bu yüzden bunu yapmaya ve bununla bir şeyler inşa etmeye devam etmek istiyorum."

Son on yılı Brackley merkezli takımda geçiren ve bu süre içinde yedi Pilotlar Şampiyonluğu'nun altısını kazanan Hamilton, gridin ön sıralarına geri dönmek için takıma hâlâ bir şeyler katabileceğini düşünüyor.

Hamilton, "Takımdaki herkesle harika ilişkilerim var."

"Kişisel olarak takımı ilerletmeye, takıma yardım etmeye ve katkıda bulunmaya devam edebildiğim sürece burada kalmak istiyorum."

"Bunu yapamayacağımı hissettiğim bir noktada, genç bir pilotun gelip yerimi alma zamanı gelmiş demektir. Ama kendimi hâlâ oldukça genç ve formda hissediyorum." dedi.