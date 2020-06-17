Hamilton, Marko'yu sarf etmediği sözler için mi eleştirdi?

Çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre Helmut Marko, RTL'deki son röportajında, "Bazı sürücüler önemli olan hayatlar hakkında bahsederek dikkatlerini dağıtırken, Max için önemli olan tek şey Dünya Şampiyonası. Kendisini bunun için hazırladı ve başlamak için hazır." dedi.

Marko'nun bu sözlerle, George Floyd'un ölümü sonrası Black Lives Matter hareketine büyük destek veren Lewis Hamilton'ı işaret ettiği düşünülmüştü.

Bu açıklama ile ilgili haberler kısa süre içerisinde çeşitli sitelerde yer almaya başladı. Bunun üzerine de Hamilton'dan yanıt gecikmedi.

Hamilton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Marko'nun açıklamalarından duyduğu üzüntü ve rahatsızlığı dile getirdi. Açıklamasında siyahi olduğu için yaşadığı zorluklardan örnekler veren İngiliz pilot, sporun değişmesi gerektiğini de belirtti.

Marko'nun genelde farklı açıklamalar yaptığı biliniyor. Ancak bunun üzerine yapılan araştırmalarda aslında Marko'nun bu sözleri sarf etmediği ortaya çıktı.

RTL ile yapılan röportajda Marko, bu konu hakkında herhangi bir şey söylememişti.

Şimdi bu haberi yayan kaynakların çeviri hatası mı yaptığı bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili bilgisi olan pek çok gazeteci, Marko'nun böyle bir açıklama yapmadığını ortaya koyuyorlar.