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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Marko'yu sarf etmediği sözler için mi eleştirdi?

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Marko'yu sarf etmediği sözler için mi eleştirdi?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Haz 2020 11:34

Lewis Hamilton'ın sosyal medyadan Helmut Marko'ya gösterdiği tepki yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre Helmut Marko, RTL'deki son röportajında, "Bazı sürücüler önemli olan hayatlar hakkında bahsederek dikkatlerini dağıtırken, Max için önemli olan tek şey Dünya Şampiyonası. Kendisini bunun için hazırladı ve başlamak için hazır." dedi.

Marko'nun bu sözlerle, George Floyd'un ölümü sonrası Black Lives Matter hareketine büyük destek veren Lewis Hamilton'ı işaret ettiği düşünülmüştü.

Bu açıklama ile ilgili haberler kısa süre içerisinde çeşitli sitelerde yer almaya başladı. Bunun üzerine de Hamilton'dan yanıt gecikmedi.

Hamilton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Marko'nun açıklamalarından duyduğu üzüntü ve rahatsızlığı dile getirdi. Açıklamasında siyahi olduğu için yaşadığı zorluklardan örnekler veren İngiliz pilot, sporun değişmesi gerektiğini de belirtti.

 

Marko'nun genelde farklı açıklamalar yaptığı biliniyor. Ancak bunun üzerine yapılan araştırmalarda aslında Marko'nun bu sözleri sarf etmediği ortaya çıktı.

RTL ile yapılan röportajda Marko, bu konu hakkında herhangi bir şey söylememişti.

Şimdi bu haberi yayan kaynakların çeviri hatası mı yaptığı bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili bilgisi olan pek çok gazeteci, Marko'nun böyle bir açıklama yapmadığını ortaya koyuyorlar.

 
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Lewis Hamilton indossa una mascherina in garage

Lewis Hamilton indossa una mascherina in garage
1/10

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in conferenza stampa

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in conferenza stampa
2/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1
3/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

I tatuaggi sulle mani di Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

I tatuaggi sulle mani di Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1
4/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1
5/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pit board per Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Pit board per Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
6/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fan di Lewis Hamilton

Fan di Lewis Hamilton
7/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
8/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, e Max Verstappen, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, e Max Verstappen, Red Bull Racing
9/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
10/10

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

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