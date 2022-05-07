Hamilton, Marko'nun "saygısız" yorumlarının kendisini güçlendireceğine inanıyor

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Lewis Hamilton, bu yılın ilk dört yarışında, Mercedes W13'teki sorunlarının etkisiyle sadece bir kez podyuma çıkabildi ve şampiyonada George Russell'ın ardında kaldı.

Hamilton'ın bu kadar geride kalmasının ardından kendisi hakkında eleştiriler başladı ve bu konuda yorum yapanlardan birisi de Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ydu.

Sky Sports'un Hamilton'ın performansı hakkında sorduğu soruya yanıt veren Marko espri yaparak, "Belki de geçen yılın sonunda emekli olması gerektiğini düşünüyordur!" demişti.

Miami GP hafta sonunda Sky Sports, Hamilton'a bu yorumları sordu ve İngiliz pilot, bunu "saygısızlık" olarak gördüğünü söyledi.

Hamilton, "İnsanlar, eğer ayaktaysanız sizi her zaman severler, yere düştüğünüzde ise tekmelerler."

"Bu, hayatın bir parçası."

"Yorumlardan bazıları saygısızca ve ben de bunları kendim için bir güç olarak kullanacağım. Bunu kendime çekeceğim ve pozitif olarak kullanıp daha güçlü döneceğim."

"Takım olarak daha güçlü döneceğiz. Dört, beş, altı, yedi veya 10 kötü yarış, sevdiğim şeyi yapmamı engellemeyecek. Bu beni yolumdan döndürmeyecek."

"29 yıldır yarışıyorum ve bundan çok daha zor zamanlar geçirip, her seferinde geri döndüm."

"Nasıl düştüğünüz değil, nasıl kalktığınız önemlidir."

"Ben bu takımla çalışmayı seviyorum. Geçtiğimiz haftalarda güzel sohbetler ettik ve tüm bu insanların birbirlerini desteklediğini görmek harikaydı. Birkaç kötü yarış bizi durduramayacak. En büyük gelişimi kaydedeceğimiz yer burası. Zorluklar bizi başarılı kılacak."

"Bu yüzden tüm bu tuhaf yorumları dinlemiyorum. Yıllar içerisinde bazı saygısız yorumlar gördüm. Fakat ben, kim olduğumu biliyorum, ne yaptığımı biliyorum ve yaptığım şeyi seviyorum."

"Ben bir savaşçıyım ve bunu bilmiyorsanız, o zaman beni tanımıyorsunuz demektir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images