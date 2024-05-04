Hamilton: "Magnussen'in taktikleriyle alakalı dürüst olması güzeldi"

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton ile Magnussen'in sprint yarışında sekizincilik için verdikleri mücadele sırasında bazı gergin anlar yaşadı.

Magnussen bir turda şikanı kestiği için ceza aldı, daha sonra tekerlekleri çarpıştı ve ardından ikisi de mücadeleleri sırasında pist dışına çıktı.

Her ne kadar Haas'ın savunması Hamilton'ın ilerleme umutlarını sekteye uğratsa da, Hamilton Magnussen'in yaptığında yanlış bir şey görmediğini ve aslında Danimarkalı'nın işleri zorlaştırdığını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını açıkça belirtti.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Yani, bu onun için gerçekten dürüst bir davranış. Bence oldukça güzeldi."

"İyi bir yarış çıkardık. Bazı yerlerde biraz sınırları zorladık ama sevdiğim şey de bu. Sert yarışmayı seviyorum."

"Bu yüzden benim için gerçekten sinir bozucu bir şey değildi. Açıkçası takım olarak çalışmak için yaptığınız şey bu. Bu yüzden bravo." dedi.

Hamilton yarışı sekizinci sırada bitirdi ancak güvenlik aracı periyodu sırasında pit alanında hız yaptığı için aldığı ceza nedeniyle puan alamadı.