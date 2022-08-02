Hamilton: "Macaristan'da kazanabilirdik"

Haberi dinle

Mercedes pilotu Lewis Hamilton sıralama turlarında yaşadığı sorunun ardından yedinci sırada yer almıştı.

İngiliz pilot yarışta durumu tersine çevirdi ve harika bir performansla ikinci oldu.

Hamilton şöyle konuştu: "Yarışın başında zorluk yaşıyordum ve öndekilerle arayı kapatıp kapatmayacağımdan emin değildim. Bu yüzden yedinci sıradan buraya kadar yükseldiğim için çok mutluyum."

"İyi başladım, ki bu çok önemliydi. Yarış boyunca aracın dengesinin giderek daha iyi hale geldiğini hissettim."

"Sıralama ve yarıştaki daha soğuk şartlar bizim için iyi gibi görünüyordu. Cuma gününe oranla büyük bir adım attık ve bunun için minnettarım."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, arrives on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Eğer cumartesi günü DRS sistemindeki sorun olmasaydı, galibiyet için savaşabilirdik. Zorlamaya devam eden ve bu kadar zorlu bir sezona rağmen pes etmeyen takımımın hakkını vermek istiyorum."

"Yarışın gidişatı George için şanssız şekilde gelişse de bugün her iki aracın da podyuma çıkması, bizim için çok özel."

"Farkı kapattığımızı ve artık daha fazla performansa sahip olduğumuzu bilerek yaz arasına gitmek harika."

"Umarım sezonun ikinci bölümünde daha fazlasını bulabilir ve öndeki çocuklarla savaşmaya başlayabiliriz."

Hamilton, takımın gelişiminden memnun olup olmadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle. Takım bizim için zorlu geçen bu sezonda gerçekten iyi bir ilerleme kaydetti ve bunu görmek güzel."

"Fransa'daki ikincilik, şimdiye kadarki en iyi sonucumuzdu ve Macaristan'da bunu tekrarladık. Yine iki araçla ilk üçe girip, çok sayıda puan aldık."

"Yedinci sıradan başladığım için, bu şekilde dönebilmek beni mutlu ediyor. Aracımız artık çok daha rekabetçi."

Hamilton, bu yıl bir noktada yarış kazanabileceklerini söylüyor.

"Umarım kazanabiliriz. Bunun için her şeyi yapıyoruz, Macaristan'da bir fırsat vardı ve George pole pozisyonunu aldı. İkimiz de önde başlarsak ve strateji bölersek, bir takım olarak bunun için çabalayabiliriz."

"Umarım yaz tatilinden sonra ilerlememizi devam ettirebiliriz. Macaristan'da ilk kez Ferrari ile savaşıp, onların önüne geçmeyi başardık fakat Red Bull hâlâ önde. Max 10. başladı ve bitiş çizgisine doğru fark 11 saniyeydi. Bu da araçlarının hızı hakkında çok şey anlatıyor."

"Aynı zamanda önemli bir ilerleme kaydettiğimiz de ortada. Son iki yarışta iki çifte podyum aldık ve sezonun ikinci bölümü için iyimseriz."