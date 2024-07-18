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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"

Lewis Hamilton, Mercedes'in geçtiğimiz yıla kıyasla bu hafta sonu Hungaroring'de daha güçlü olacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes, ilk kez Monako Grand Prix'sine getirdiği ön kanadı Kanada'da her iki araca da taktı ve takım; performans anlamında büyük bir ilerleme kaydetti.

Alman takımı, Kanada ve İspanya Grand Prix'lerinde 3 ve 4. sıraları elde ederken; sonraki iki yarışta zafere ulaştı.

Silverstone'da kendi evinde yarış kazanan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, elde ettiği galibiyetten bu yana kendini harika hissettiğini söylüyor.

"Geçtiğimiz hafta boyunca vücut dilimde ve enerjimde bir değişim olduğunu kesinlikle söyleyebilirim."

"Hâlâ kendimim ve önümde ne olduğundan hâlâ emin değilim ve buna elimden geldiğince iyi hazırlanmaya çalışıyorum."

"Sanırım tüm bunlar, zorlamaya devam ettiğinizde bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Önümüzde türbülanslar olacağından eminim ama daha güzel günler geçirmek de mümkün."

2023 sezonunda Macaristan'da pole pozisyonunu alan Hamilton, pazar günkü yarışta dördüncü olmuştu.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Britanyalı pilot, bu hafta sonu geçen yıla kıyasla çok daha güçlü olacaklarını söylüyor ancak Red Bull ve McLaren'ın hâlâ kendilerine kıyasla daha üstün olduklarına inanıyor.

Hamilton, "Bence şu anda çok daha iyi bir yarış aracımız var."

"Geçen yıldan çok daha iyiyiz, nerede ve ne kadar rekabetçi bilmiyorum ama geçen yıldan daha güçlü olacağız. Bence biz, McLaren ve Red Bull arasında yakın bir mücadele olacak."

"Onların hâlâ bize karşı hafif bir üstünlükleri olduğunu düşünüyorum ama bunu yarın göreceğiz."

"Yine de Macaristan'da göstereceğimiz performansın nihai bir sonuç ortaya çıkaracağını düşünmüyorum."

"George'un [Russell] da bahsettiği gibi mümkün olduğunca çok yarış kazanmaya ve mümkün olduğunca çok mücadele etmeye çalışacağız."

"Bu hafta sonu Red Bull'un ya da McLaren'in kilometrelerce önde olduğu ortaya çıkabilir; ancak son birkaç yarışta gösterdiğimiz şey, kararlılık ve odaklanma ile bir fark yaratabileceğinizdir. Ekip olarak birlik içindeyiz ve bu sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."

"Eğer takımı şampiyonada yukarıya taşıyabilirsek ya da önümüzdeki pilotlardan çok da uzakta olmayacak bir noktaya gelirsek bu harika olur." şeklinde yorum yaptı.

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