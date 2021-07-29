Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Temmuz ayının başlarında yürürlüğe giren yasa, 18 yaş altındaki bireylerin eşcinsellik, cinsiyet değiştirme veya tanımlamayı yasakladı. Bu yasayla birlikte okullardaki eğitimin yanı sıra, televizyonlardaki içeriklerde kısıtlanacak. Örneğin artık 'Friends' gibi programlar gece geç saatlere kadar yayınlanmayacak. Okullardaki cinsel eğitim derslerini ise artık sadece hükümet onaylı kurumlar verebilecek.

Avrupa Parlamentosu bu yasanın getirilmesine bir cevap olarak, yasanın Avrupa Birliği'nin ''değerlerini, prensiplerini ve yasalarını'' ihlal etmesi gerekçesiyle Macaristan'a karşı yasal bir işlem başlatılması lehine oy kullandı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Macaristan Grand Prix'sinden önce kendini ifade eden Hamilton, yasaya karşı olduğunu sosyal medyada dile getirdi.

Perşembe günü Instagram'ın 'hikayeler' bölümüne yazan Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Bu güzel ülke Macaristan'daki herkese [yazıyorum]. Grand Prix hafta sonundan önce anti LGBTQ+ kanundan etkilenenlere desteğimi paylaşmak istiyorum.''

''İktidardakilerin böyle bir yasa önermesi kabul edilemezdir, korkakçadır ve yanıltıcıdır. Herkes, kimi sevdikleri veya kendilerini nasıl betimledikleri göz önünde bulundurulmaksızın, kendi olma özgürlüğüne sahiptir.''

''Macaristan'daki insanları bir sonraki referandumda LGBTQ+ komünitesinin haklarını korumak için oy kullanmaya çağırıyorum. Onların hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var.''

''Lütfen etrafınızdakilere sevgi gösterin çünkü sevgi her zaman kazanacak. Sizlere olumlu dilekler gönderiyorum.''

Sebastian Vettel ise bu hafta sonu LGBTQ+ komünitesine verdiği desteği gösteren başka bir isimdi.

Alman pilot bugün padoğa, üzerinde LGBTQ+ simgesi olan gökkuşağı bulunduran spor ayakkabılarla geldi.