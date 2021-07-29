Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı” Sonraki / Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, Macaristan'ın 18 yaşın altındaki bireylere eşcinselliği yasaklamak üzere getirdiği yeni kanuna karşı LGBTQ+ komünitesine destek gösterdi.

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Temmuz ayının başlarında yürürlüğe giren yasa, 18 yaş altındaki bireylerin eşcinsellik, cinsiyet değiştirme veya tanımlamayı yasakladı. Bu yasayla birlikte okullardaki eğitimin yanı sıra, televizyonlardaki içeriklerde kısıtlanacak. Örneğin artık 'Friends' gibi programlar gece geç saatlere kadar yayınlanmayacak. Okullardaki cinsel eğitim derslerini ise artık sadece hükümet onaylı kurumlar verebilecek.

Avrupa Parlamentosu bu yasanın getirilmesine bir cevap olarak, yasanın Avrupa Birliği'nin ''değerlerini, prensiplerini ve yasalarını'' ihlal etmesi gerekçesiyle Macaristan'a karşı yasal bir işlem başlatılması lehine oy kullandı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Macaristan Grand Prix'sinden önce kendini ifade eden Hamilton, yasaya karşı olduğunu sosyal medyada dile getirdi.

Perşembe günü Instagram'ın 'hikayeler' bölümüne yazan Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Bu güzel ülke Macaristan'daki herkese [yazıyorum]. Grand Prix hafta sonundan önce anti LGBTQ+ kanundan etkilenenlere desteğimi paylaşmak istiyorum.''

''İktidardakilerin böyle bir yasa önermesi kabul edilemezdir, korkakçadır ve yanıltıcıdır. Herkes, kimi sevdikleri veya kendilerini nasıl betimledikleri göz önünde bulundurulmaksızın, kendi olma özgürlüğüne sahiptir.''

''Macaristan'daki insanları bir sonraki referandumda LGBTQ+ komünitesinin haklarını korumak için oy kullanmaya çağırıyorum. Onların hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var.''

''Lütfen etrafınızdakilere sevgi gösterin çünkü sevgi her zaman kazanacak. Sizlere olumlu dilekler gönderiyorum.''

Sebastian Vettel ise bu hafta sonu LGBTQ+ komünitesine verdiği desteği gösteren başka bir isimdi.

Alman pilot bugün padoğa, üzerinde LGBTQ+ simgesi olan gökkuşağı bulunduran spor ayakkabılarla geldi.

 

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Önceki haber

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Sonraki haber

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

3 s
2
Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

29 dk
3
Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

2 s
4
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

4 s
5
Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

1 s
Son Haberler
FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
F1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

29dk
Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
F1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

1 s
Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
F1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

1 s
Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
F1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

2 s
Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
F1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Betim Aker
Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş Britanya GP
Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Seidl, Macaristan'ın McLaren'a uymayacabileceğini düşünüyor Macaristan GP
Formula 1

Seidl, Macaristan'ın McLaren'a uymayacabileceğini düşünüyor

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
Formula 1

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Formula 1 Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Son Haberler

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!
Formula 1 Formula 1

FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti!

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.