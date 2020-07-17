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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Hamilton, Macaristan GP sıralamalarının "daha yakın" geçmesini bekliyor

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Hamilton, Macaristan GP sıralamalarının "daha yakın" geçmesini bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Tem 2020 17:28

Lewis Hamilton, Mercedes'in Macaristan'da Cuma günü gösterdiği avantajını önemsiz göstermeye çalıştı, ve sıralamalarda gridin birbirine "daha yakın" olmasını beklediğini söyledi.

Sadece ilk antrenman seansında, kuru zeminde sürüş yapan Hamilton, sert hamur lastikleri ile beraber seansın en hızlısı oldu.

Hamilton'ın Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas, daha hızlı olan orta hamur lastik ile tur atmasına rağmen, 0.086 saniye İngiliz pilotun gerisinde kaldı. Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll ise, yumuşak hamur lastikleriyle attığı turlarla beraber üçüncü ve dördüncü oldular.

Mercedes'in Macaristan'daki ana rakibi olması beklenen Red Bull ise, Max Verstappen ile beraber 1.4 saniye geride sekizinci sırada, Alexander Albon ile ise 13. sırada yer aldı. 

Yağmurlu ikinci antrenman seansında Hamilton, tur atmamayı tercih ederken Sebastian Vettel, Ferrari'si ile seansı lider tamamladı. 

Hamilton, Cuma günü sonrasında Mercedes'in tempo avantajı hakkında açıklamalarda bulundu, ancak takımın yaptığı programlardan bir çıkarım yapmanın zor olduğunu söyledi.

"Bundan pek fazla şey çıkarmıyorum."

"Herkes çok farklı şeyler yapıyor, kanat ayarları, benzin ve motor gibi pek çok şeyde farklı programlar uygulanmakta."

"Yapmamız gereken şeyleri yaptık. Gayet iyi gidiyor."Sanırım üçüncü antrenman seansı ve sıralamalara geldiğimizde daha yakın bir grid göreceğiz, ancak araçta yapılması gereken birkaç iş vardı ve biz de bunları yaptık."

"Daha sonra yağmur yağdı ve kuru zeminde olacak olan bir seansa kadar bir şey bilemeyeceğiz."

Cumartesi günü için yapılan hava tahminlerinde üçüncü antrenman seanslarının yağmurdan etkilenebileceği, bu yağmurların sıralamalara kadar kısa aralıklarla sürebileceği belirtildi.

Hamilton, geçen hafta yapılan Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında, ıslak zeminde attığı ve en yakın rakibinden 1.2 saniye daha hızlı olduğu turla beraber pole pozisyonunu almıştı, hatta birkaç kişiye göre Hamilton'ın attığı bu tur, F1 tarihinin en iyi sıralama turlarından biriydi.

Ancak Hamilton, Cumartesi gününün yağmurlu geçmesinin, benzer bir performansı ortaya çıkarmayabileceğini söyledi, Hungaroring'in ıslak zeminlerde Red Bull Ring'e göre daha karmaşık bir yapısının olduğunun altını çizdi.

"Hiçbir araç mükemmel değildir ve hiçbir sürücü de mükemmel değildir. Yaptığımız şey, elimizde olan güçlü temelin üstüne bir şeyler eklemeye devam etmek."

"Çok iyi bir araca sahibiz, ancak hâlâ bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Hâlâ ince farkları anlamaya çalışıyoruz ve üzerine koymaya çalıştığımız değişikliklerle ilerlemeye çalışıyoruz."

"Avusturya'da inanılmaz bir yağmur vardı. Burada işler biraz daha farklı, daha yüksek bir yere basma kuvvetine sahibiz, ancak pist daha kaygan gibi duruyor."

"Eğer ıslak bir sıralama olacaksa, gelecek hafta gibi olmayacaktır. Ancak kim bilir? Belki de gene iyi bir iş çıkarırım. Göreceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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