Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı

7 kez dünya şampiyonu, Hungaroring’deki yarışta yeniden startın ardından yanlış bir strateji nedeniyle gridin en gerisine düştükten sonra üçüncü sıraya çıkana kadar zorlu bir mücadele verdi.

Yeniden startta nemli ama kurumakta olan piste çıkan sürücülerden Hamilton dışındaki herkes, formasyon turunun ardından kuru zemin lastiklerine geçmek için pite girdi.

Fakat Hamilton, geçiş lastiğiyle devam etti ve griddeki tek pilot olarak start aldı.

Ancak bu lastik seçimi, bu koşullar için yanlış bir karardı ve ilk turun ardından pite girmek zorunda kaldı ve gridin en gerisine düştü. Ardından iyi bir tempo yakalayarak Esteban Ocon ve Sebastian Vettel’in gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

Yarışın ardından oldukça bitkin görünen Hamilton, TV röportajlarını ve basın konferansına ilk başta katılmadı ve takım doktoruna göründü.

Mercedes sözcülerinden biri Hamilton’ın “yorgunluk ve baş dönmesi” yaşadığını doğruladı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton’ın durumu hakkında daha büyük endişeler olmadığını söyledi.

Wolff, “Henüz onunla konuşmadım ve şu anda doktorun yanında. Bence bu kadar sıcak havada gerçekleşen bir yarışta, bir sürü geçiş yaptığı düşünüldüğünde bunu anlayabilirsiniz. Bu çok yorucu olmalı. Bence iyi olacaktır ama sağlıklı olmak, üzgün olmaktan iyidir.” dedi.

Yapılan kontrollerin ardından Hamilton, basın toplantısının ve röportajların bir bölümüne katıldı.

Podyuma çıkmadan önce verdiği ilk demeçte Hamilton, yarışın sonlarına doğru daha iyi bir pozisyona gelmek için artık elinde hiçbir şeyin kalmadığını söylemişti.

Hamilton, “Bugün gerçekten zordu. Her zaman işleri kendimiz için zor bir hale getiriyoruz ve [yeniden] startta tek başıma olmak çok tuhaftı. Fakat, böyle şeyler yaşanır ve bunlardan ders çıkaracağız. Her şeyimi ortaya koydum, sona doğru hiçbir şeyim kalmamıştı.” dedi.

Hamilton galibiyeti kaçırmış olsa da üçüncülük ona yarışı 10. sırada bitiren rakibi Max Verstappen’i pilotlar şampiyonasında geçerek liderliği alması için yeterli oldu.

Mercedes pilotu,“Bu hafta sonuna böyle olacağını bilmeden başladık ve bugünkü şartlara baktığınızda, bu sonucu kabul edeceğim.” diye ekledi.