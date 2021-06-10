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Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

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Motorsport.com İtalya'nın haberine göre, Lewis Hamilton'ın yeni kontratıyla birlikte maaşında bir düşüş yaşanacak ancak şampiyonluk primi iki katına çıkarılacak.

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Hamilton'ın kontrat görüşmeleri, kış aylarının en büyük konuşma noktası haline gelmişti. Mercedes ve Hamilton arasındaki görüşmelerde iki taraf da birbirlerinin isteklerini karşılayabilecek ortak bir nokta bulmakta zorlanmış ve görüşmelere geç başlanmasıyla birlikte de bu konu fazlasıyla uzamıştı.

Sonrasında Daimler de görüşmelerde yer oynamış ve Hamilton'ın bazı tekliflerini reddetmişlerdi. Bütün bunların birleşmesiyle birlikte, Hamilton yeni kontratı imzaladığı 8 Şubat'ta duyuruldu ve İngiliz pilot sadece 1 senelik bir kontrata imza attı.

Ne Mercedes ne de Hamilton böyle bir durumun bir daha yaşanmamasını istediğinden dolayı, iki taraf da yeni kontratı yaz arasına kadar imzalamak istediklerini söylemişti. 

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Wolff ise yeni kontratın en az 2 sene olacağını da eklemiş ve şunları söylemişti: "Sözleşme bir seneden fazla olmalı. Geçen seneki gibi stresli bir duruma düşmek istemiyoruz.''

''Sadece 1-2 gün birlikte olmamız gerekecek. Kontratı ortaya koyacağız ve pürüz çıkaran konular hakkında konuşacağız. Sonrasında da kapıyı kilitleyeceğiz ve kontrat tamamlanana kadar odadan çıkmayacağız. İkimiz için de en iyi çalışan yol bu, geçmişte de böyleydi.''

Motorsport.com İtalya'dan gelen haberlere göre yeni kontrat görüşmelerine Monako'da başlanmış. İlk gelen haberler 1+1 yıllık bir kontrat üzerinde konuşulduğu yönünde. Yani Hamilton'ın 2023 sezonu için devam edip etmeme opsiyonu bulunacak. 

Buna ek olarak, Stuttgart'tan gelen teklifle birlikte Hamilton'ın maaşında düşüşe gidilecek fakat İngiliz pilotun şampiyonluk primi iki katına çıkarılacak.

Hamilton, kontrat görüşmelerini Monako'daki görüşmelerinin hemen ardından bitirmedi ancak kontratını yenileyemeye çok yakın.

Wolff, her şeyin üzerinden geçebilmesi için Hamilton'a 15 Haziran'a kadar süre vermiş. Yani, Wolff'un da belirttiği gibi, taraflar bu işin uzamasını istemiyor. 

Kontratın maddeleri oldukça açık: Hamilton, 2022'de Mercedes'le devam edecek ve 2023 sezonu için devam edip etmeme opsiyonu bulunmakta. Bu iki taraf için de rahatlatıcı bir madde olacak ve herkese 2022 sezonunun sonunda istediğini yapma şansı verecek.

Buna ek olarak, Hamilton Daimler'in içinde referans olarak rol almak istemişti. Bu madde, tam olarak rafa kaldırılmasa da bu konu Hamilton emekli olduğunda tekrardan konuşulacak.

Wolff'un Hamilton'a her şeyin üzerinden geçebilmesi ve son kararını vermesi için 15 Haziran'a kadar zaman verdiği söylenmekte. Hamilton ise Mercedes'in önüne koyduğu bu meydan okumayı kabul etmişe benziyor.

Ayrıca 7 kez dünya şampiyonu, bu meydan okumanın ne anlama geldiğini de biliyor. Gelecek sene araçları büyük oranda değiştirecek olan yeni kurallarla birlikte Mercedes eski dominasyonuna sahip olmayabilir. 

15 Haziran'a kadar son kararların verilmesi ile birlikte önümüzdeki birkaç gün içinde konu hakkında daha net bilgiler elde edilecektir.

Hem geçen seneki kontrat dramasının yaşanmaması hem de Mercedes ve Hamilton'ın sadece şampiyonluk mücadelelerine odaklanabilmesi için kontrat meselesinin erkenden aradan çıkarılması en mantıklısı gibi duruyor.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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