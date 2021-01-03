Hamilton: "Maaş kısıtlaması genç F1 pilotlarını engellememeli"

F1 takımları prensipte 2023 sezonu itibariyle devreye girecek sürücü maaşı kısıtlaması konusunda anlaştılar - fakat halihazırda gerçekleştirilen anlaşmalar bundan etkilenmeyecek, Charles Leclerc’in Ferrari’yle yaptığı çok yıllık sözleşme gibi.

Kısıtlama takımdaki 2 pilotun maaşlarını toplam 30 milyon dolar olacak şekilde kısıtlarken 2021 itibariyle devreye girecek bütçe kısıtlamasının da bir parçası olacak, bu kısıtlamaya göre ise 2021’de 145 milyon dolar olan bütçe sınırı 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 140 ve 135 milyon dolara düşecek.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost’un F1 pilotları hakkında “bu kadar mükemmel bir araç sürdükleri ve iyi bir iş çıkardıkları için mutlu olmalılar, sonrasında da biraz para alırlar” sözleri hakkındaki yorumu sorulduğunda Hamilton şu cevabı verdi: “Galiba gelecek maaş kısıtlaması ben muhtemelen burada olmadığım zaman devreye girecek.”

“Bence sürücüler doğal olarak bu sporun yıldızları.”

“Spora markaların girmesini sağlayan, sporu yücelten ve küresel olarak dolaşabilmesini sağlayan onlar.”

“Diğer sporlara baktığınızda bazılarında maaş kısıtlamaları mevcut – NFL ya da basketbol gibi.”

“Aradaki fark ise orada bireyler birçok farklı alanda imajlarını oluşturabilirler, yani başka yerlerde imajlarını yükseltebilirler.”

“Fakat bu spor genel olarak sürücünün imajını kontrol ediyor. Yani ben şahsen karşı değilim. Günün sonunda benim verebileceğim bir karar değil.”

“Fakat gelecek genç yetenekleri düşündüğünüzde spora getirecekleriyle birlikte neden engellenmeleri gerektiğini anlamıyorum.”

“Milyarlarca dolarlık bir spordan bahsediyoruz ve bence bu spora kattıkları için ödüllendirilmeliler.”

Sürücü ve en yüksek ücreti alan ilk 3 çalışanın maaşları ilk bütçe kısıtlamasının dışında tutuldu fakat takımlar geçtiğimiz ayın Portekiz Grand Prix’sinde düzenlenen F1 Komisyonu toplantısında sürücülerin kazançlarına getirilecek bir kısıt konusunda anlaştılar. Lakin bunun FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin onayından geçmesi gerekmekte.

Aynı zamanda sürücülerin maaşlarına uygulanacak bir kısıtlamanın nasıl devreye gireceği de belirsizliğini koruyor, çünkü pilotların bazıları maaşlarını takımından alırken bazıları direkt sponsorlarından maaşlarını alıyor.