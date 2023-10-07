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Formula 1 / Katar GP Haberler

Hamilton: "Losail'deki kerbler diğer pistlere de uyarlanabilir"

Lewis Hamilton, FIA'nın tartışmalı pist sınırlamalarından kurtulmak için Katar Grand Prix pist kurulumundan ders çıkarabileceğini söyledi.

Zeynep Taş
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Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton pisti scooter üzerinde turluyor

Cumartesi günü Losail'de yapılacak sprint yarışında üç puan alması halinde üçüncü şampiyonluğunu elde edecek olan Max Verstappen'in ardından Mercedes pilotları George Russell ve Hamilton Cuma gecesi yapılan sıralamalarda ikinci ve üçüncü sırayı aldılar.

Ancak bu ikili, daha hızlı McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri'nin tur zamanlarının pist sınırı ihlalleri nedeniyle silinmesinin ardından yükselebildi.

Basın toplantısında konuşan Hamilton, Katar'da sürücüleri açıktan geçtikleri için anında cezalandıran kerblerin, FIA'nın başka yerlerde de pist limitlerini kaldırmayı düşünebilmesi için bir model oluşturduğunu söyledi.

Bu teorik olarak FIA'nın tur zamanlarını silmek ve liderlik tablosunu buna göre ayarlamak için ihtiyaç duyduğu süre boyunca herhangi bir karışıklığı önleyecektir.

"Bence bu yeni kerbler harika."

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"Dün pistte scooter ile tur attığımda, kerblerin oldukça büyük göründüğünü düşünmüştüm. Ama bence gerçekten çok iyiler."

"Kerblerin en yüksek noktasının ötesine geçtiğinizde zaman kaybediyorsunuz, bu yüzden bu pistte pist sınırlarına ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum."

"Bu, yeni komiserlerin birkaç yıl önce getirdiği bir şey. Bence bu kerbleri iyi bir ders olarak alabiliriz ve başka pistlere de götürebiliriz."

Bu sezonun başındaki Avusturya GP'si sırasında FIA 1200'den fazla olası pist limiti ihlalini incelemek zorunda kaldı, 83 olay bulundu ve 15 zaman cezası uyguladı.

Hamilton, pilotların geniş pistte yarıştıkları için zaman kaybettikleri Katar düzeninin, benzer senaryoların ortaya çıkmasını önlemek için diğer pistlerde de kullanılabileceğini düşünüyor.

Şöyle dedi: "Açıkçası, MotoGP bu kerblerle iyi durumda ve bunları Avusturya'da da kullanabiliriz."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bunların ötesine geçtiğinizde, mümkün olduğunca fazla yararlanabilmelisiniz ancak ötesine geçtiğinizde zaman kaybedersiniz. Bu yüzden beyaz çizgi bence gereksiz ama yine de karar vermek bana düşmez."

Verstappen şunları ekledi: "Bu kerblerin biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Artık gerçekten virajı geniş alan insanların zaman kazandığını düşünmüyorum."

"Bu sadece biraz can sıkıcı çünkü biraz daha geniş giderseniz, dibe vurursunuz. Potansiyel olarak tabanınıza zarar verirsiniz ve kesinlikle zaman kaybedersiniz."

"Bence bu, geçen sefer burada olduğumuz zamana kıyasla şimdiden olumlu oldu."

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