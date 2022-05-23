Hamilton: "Liderlerle benzer tempoda olmamız harika"

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilen yarışın başlangıcında Kevin Magnussen'le temas yaşamış ve lastik patlatmıştı.

Sonrasında iyi bir geri dönüşe imza attı ve dördüncülüğe kadar çıktı. Sonrasında soğutma problemleri nedeniyle yavaşlayınca, Carlos Sainz'a geçilerek dördüncü oldu.

Yarışın ardından konuşan Hamilton şöyle dedi: "Yarışın başında Kevin Magnussen ile yaşadığımız olaydan sonra geri dönebildiğim için gerçekten minnettarım ve başlarını eğip, bizi ileriye taşıyacak çalışmalar yaptıkları için takıma minnettarım.

"Sıkı şekilde çalışmaya devam ettiler ve çok belirgin şekilde geliştik, bu da iyiye işaret."

"Araç bende mükemmel bir izlenim bıraktı ve yarış hızı anlamında neredeyse liderler kadar iyiydik fakat maalesef startta, yani lastiklerimden biri patladığında şanssızdım. Fakat vazgeçmedim."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, passes Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bugün hava tahmin edilenden çok daha sıcaktı ve ekipmanlar aşırı ısındığı için herkes zor anlar yaşadı. Aracımda tam ne oldu bilmiyorum ama aracı biraz soğutmak adına gaz pedalına sadece yarı basılı şekilde gidebiliyordum."

"Düzlükte pedalı bırakmak zorunda kaldım çünkü motora daha fazla hava girmesini sağlamalıydım. Son bölümde tatsız bir an olmasına rağmen Carlos Sainz'ın beni geçmesine izin vermek zorundaydım. Özellikle de gridin en gerisinden öne çıkmayı başardıktan sonra böyle bir şey yaşamak zordu."

"Liderin 30 saniye kadar gerisinde kaldığınızda, korkunç bir hayal kırıklığı hissediyorsunuz fakat zorlamaya, dişlerinizi sıkmaya ve sadece gelişebileceğinizi ummaya devam etmeniz gerekiyor."

"Takım bana sekizinci bitirebileceğimi söyledi, ki bu elbette etkileyici bir sonuç değildi. Fakat en azından biraz puan kazanmama izin verecekti ve sonunda beşinci bitirdim, bu yüzden tabii ki çok mutluyum."

"Aracımız hâlâ yüksek hızlarda biraz dalgalanmaya sahip ancak düzlüklerde sorunumuz kalmadı. Sadece hızlı virajlarda bu problem var. Her halükarda durum eskisinden çok daha iyi. Yavaş yavaş bu sorunla tamamen başa çıkacağımızdan hiç şüphem yok.”

"Başlangıçta böyle bir sorun yaşamasaydım sonunda kim bilir nerede olurduk. Ön taraftaki isimlerden bazılarıyla aynı tempoda olduğumuzu bilmek harika."