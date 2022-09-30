Hamilton: "Liderlerden 1 saniye kadar daha yavaşız diyebilirim"

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Zandvoort ve Hungaroring gibi yüksek yere basma gücü gerektiren, virajların domine ettiği pistlerde güçlü performanslar gösteren Mercedes'in Singapur'da da güçlü olması bekleniyordu ve Hamilton, güne güçlü başlamıştı.

7 kez dünya şampiyonu pilot, ilk antrenman seansını zirvede tamamlamasının ardından ikinci antrenman seansında da gelişebilmeyi umuyordu ama ikinci seans, Hamilton için o kadar da iyi geçmedi.

Yumuşak lastikle başladığı ilk turunu bırakmak zorunda kalan Hamilton, ikinci turunda ise beklediği yol tutuşunu bulamadı ve 5. sırayı alabildi.

Russell'ın ikinci seansta ayar anlamında daha çok zaman bulduğunu söyleyen Hamilton, bu gece ayarlarda yapacağı değişikliklerin ardından zaman bulabileceğini düşünse de hâlâ liderlerden 1 saniye kadar daha yavaş olduklarını düşünüyor.

Singapur'daki ilk günün sonunda medyaya konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Gün güzel başladı, ikinci seans o kadar da iyi değildi. Yani diğer tüm hafta sonlarında olduğu gibi oldu, iyi başladık ve ikinci seans daha kötü geçti."

"Araç hâlâ aynı ve çok zıplıyor ama liderlerden çok uzak durmuyoruz. Yine de liderlerden hâlâ 1 saniye kadar daha yavaşız diyebilirim, o civarda. Sadece bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Zıplama konusunda gerçekten yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ayar anlamında bakacak olursak, bence George ayarlarla benden biraz daha fazla zaman buldu. Benim tarafımda kesinlikle daha çok zaman bulunabilir. İyi bir tur da atamadım."

"Bugünkü ayarlarımla çok fazla blokaj yaşadım. Bunu bu akşam düzelteceğiz ve yarın daha iyisini yapmayı deneyeceğiz."

"Singapur gerçekten zorlayıcı oluyor. Seansın ardından ağır hissediyorum ve sıcak, sıcak hissediyorum. Oldukça zor."

"Fakat sıcaktan ziyade, o kadar çok zıplıyoruz ki sürekli olarak başınız ağrıyor. Burası da çok ama çok tümsekli bir pist. Benim araç üstü kameramı izlerseniz kaskımı görürsünüz. Artık boynumun yanındaki destekler de yoklar, sezon başında onları bıraktım!"

"Yarın 5 veya 4. sırayı alabilmeyi umuyorum. Bundan daha yukarıda olabilmek harika olurdu."