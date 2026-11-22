Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton, Leclerc'le teması yorumladı: "Onunla aynı hedeflere sahip değildik, bunu Ferrari'ye sormalısınız"

Las Vegas Grand Prix’sinde Charles Leclerc ile yaşadığı temasın ardından konuşan Lewis Hamilton, takım arkadaşının kendisiyle aynı hedefe odaklanmadığını ve bu mücadelenin Ferrari’ye önemli puanlar kaybettirdiğini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:06

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ferrari, Las Vegas Grand Prix’sinde iki pilotunun yaşadığı temasın ardından takım içindeki gerilimle karşı karşıya kaldı.

Yarış öncesinde Charles Leclerc ile arasındaki ilişkinin iyi olduğunu ve karşılıklı sınırlara saygı duyduklarını söyleyen Hamilton, yaşananların ardından aralarındaki durumun nasıl ilerleyeceği sorusuna net bir yanıt vermedi.

Hamilton, "Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ancak açıkçası bu girmek istediğim bir mesele değil. Günün sonunda bu soruların Ferrari'ye yöneltilmesi gerekiyor. Bugün puan kazanabilmek için elimden geldiğince mücadele ettim ve her şeyimi verdim. Sürekli farklı sorunlarla karşılaştık ama ben başımı öne eğdim ve mücadele etmeye devam ettim."

"10 saniye ceza inanılmazdı, gerçekten çok ağırdı. McLaren ile çarpışmaktan kaçınmaya çalışıyordum. Bana sadece pozisyonu geri vermemi söyleyebilirlerdi. Bunun yerine 10 saniye ceza verdiler."

"Buna rağmen geri döndüm ve yeniden mücadeleye katıldım. Önümde Max'i görebiliyordum ve 'Tekrar yarışın içindeyiz!' diye düşündüm. McLaren ile mücadele ediyordum. Açıkçası podyum için savaşabileceğimi düşünmeye başlamıştım. Tek düşündüğüm McLaren pilotlarıyla mücadele etmekti çünkü olmamız gereken yer orası. Ancak istediğimiz gibi olmadı."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hamilton'a Las Vegas'ta yaşanan sık pozisyon değişimlerinin ve bol geçişin her yarışta görülmesinin beklenip beklenemeyeceği de soruldu.

"Bence gerçekten harika bir yarıştı. Düzlüklerde hız dezavantajımız olduğunu biliyorduk ancak bu kadar uzun düzlüklerin bulunduğu bir pistte farkın bu kadar büyük olmasını beklemiyorduk."

"İlerleyebilmek için sürekli başka bir aracın arkasında, hava koridorunda kalmanız gerekiyordu. Aksi hâlde çevrenizdeki diğer pilotlar için kolay bir hedef oluyorsunuz."

"Ancak Mercedes ve Red Bull'un düzlüklerdeki gücü gerçekten etkileyiciydi. Motorum sınırdaydı, daha fazlasını elde etmem mümkün değildi. Atak yapabilmek için elimden geldiğince düğmeye bastım."

"Bence bu yarış, aracın içinden bakıldığında en ilginç ve en heyecan verici yarışlardan biriydi. Düzlük performansı dışında otomobili kullanmak gerçekten çok keyifliydi."

Hamilton'a, Leclerc ile yaşadığı temasın ardından telsizden takım arkadaşının geri çekilip çekilemeyeceğini sorması hatırlatıldı.

Hamilton, Leclerc ile bu tür durumları birçok kez yaşadığını belirterek yarışın o bölümünde önceliğinin McLaren pilotlarını yakalamak olduğunu söyledi:

"Evet, bunu birçok kez yaşadım. O noktada daha hızlı olduğumu biliyordum ve 10 saniyelik cezadan yeni dönmüştüm. Tek düşündüğüm McLaren'i yenmekti. Arkamızda kendi aramızda mücadele etmemiz gerekmiyordu. McLaren'i yenmemiz gerekiyordu."

"Her kendi aramızda mücadele ettiğimizde zaman kaybediyoruz. Birlikte çalışmalı, hava koridorunda kalmalı, zorlamaya devam etmeli ve önümüzdeki pilotları yakalamalıydık.

"Sanırım aynı şekilde düşünmüyorduk. Sonuçta bu durum bugün bize çok sayıda puana mal oldu. Bu üzücü çünkü takımın bu puanları hak ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle hak ediyorlardı."

Hamilton'a yarışın ardından Leclerc ile konuşma fırsatı bulup bulmadığı da soruldu.

İngiliz pilot, henüz takım arkadaşıyla bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti:"Hayır. Üzerimi değiştirmeye gittim ve ardından buraya geldim."

Hamilton, yarışın kendisi açısından zorlu olmasına rağmen pist üzerindeki mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

"Bir bakıma bugün verdiğim mücadeleden gurur duyuyorum. Yarışmak tam olarak böyle bir şey. Bugün ilerleyebilmek için çok sayıda geçiş yapmak ve birçok riski göze almak zorunda kaldım. Pistte gerçekten çok eğlendim.

"Ancak önümüzde yeniden mücadele edebileceğimiz başka bir gün var. Hâlâ birkaç yarışımız kaldı. Bu düşünceye tutunmaya devam edeceğiz."

Hamilton birinci pilot statüsü istemediğini söyledi

Hamilton'a, eski Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill'in Ferrari'nin kendisini birinci pilot ilan etmesi gerektiği yönündeki açıklaması da soruldu. Hill, böyle bir kararın takım arkadaşları arasında yaşanan sorunları ortadan kaldırabileceğini savunmuştu.

Hamilton şöyle dedi: "Hiçbir zaman birinci pilot olmayı istemedim. Gerçekten bunu hiç talep etmedim. Sezonun bir döneminde 40 küsur puan öndeydim ve o noktada mücadele benimle Kimi arasındaydı. Uzun süre şampiyonada ikinci sıradaydım ve Kimi'ye en yakın isim bendim. Onu yenebilmek için o dönemde desteğe ihtiyacım vardı."

"Sezon boyunca destekle birlikte Kimi'yi geçebileceğimizi düşündüğüm birkaç belirli durum yaşandı. Ancak istediğim şey bu değil."

"Önemli olan iki aracın birbirine temas etmemesi. Bunun kesinlikle yaşanmaması gerekiyor. Bu konuda söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Bu soruyu Ferrari'ye yöneltmelisiniz."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Vasseur’den sert tepki: "Leclerc tüm takımı cezalandırdı! Gerekli kararları alacağız"

Sonraki haber Wolff: "Las Vegas GP bataryalı bir satranç maçıydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"





Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



10 dk



Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!





Vasseur’den sert tepki: "Leclerc tüm takımı cezalandırdı! Gerekli kararları alacağız"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



41 dk



Vasseur’den sert tepki: "Leclerc tüm takımı cezalandırdı! Gerekli kararları alacağız"

Son Haberler





Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"





Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



3 dk



Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"





Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



10 dk



Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!





Alonso: "Yılın en kötü yarışını geçirdik"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



11 dk



Alonso: "Yılın en kötü yarışını geçirdik"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol