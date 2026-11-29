Formula 1 Katar GP

Hamilton, Leclerc'le ilişkisinin "Alonso ve Rosberg" kadar kötü olmadığı görüşünde

Lewis Hamilton, Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc ile ilişkisinin geçmişte Fernando Alonso ve Nico Rosberg ile yaşadıklarından daha karmaşık olduğunu düşünmüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 14:15

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Monza ve Mexico City'deki temasların ardından Ferrari'deki takım içi mücadele, son olarak Las Vegas'ta yeni bir boyut kazandı: Charles Leclerc, yarışın bitimine 12 tur kala 7. virajda Lewis Hamilton'ın spin atmasına neden olurken, iki pilot Las Vegas GP'yi sırasıyla yedinci ve 10. sıralarda tamamladı.

Hamilton, sezon boyunca Ferrari'de değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu; hatta Monza'daki temasın ardından Mercedes'teki benzer 'mücadele kurallarının' uygulanmasını önermişti.

Katar GP öncesinde Hamilton'a, Leclerc ile olan ilişkisini Fernando Alonso ve Nico Rosberg ile geçmişte yaşadığı takım arkadaşı rekabetleriyle karşılaştırması istendi.

2007'de McLaren'da çaylak Hamilton ile iki kez dünya şampiyonu Alonso arasında yaşanan rekabet, yalnızca bir sezon sürmesine rağmen Formula 1 tarihinin en olaylı takım arkadaşı mücadelelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Lewis Hamilton, McLaren, Fernando Alonso, McLaren

Fotoğraf: Charles Coates / LAT Images via Getty Images

Mercedes'te ise çocukluk arkadaşları Hamilton ve Rosberg arasındaki ilişki zamanla bozuldu. İkilinin üç yıl süren takım arkadaşlığının ardından 2016'da rekabet oldukça gergin ve yıpratıcı bir hale geldi. Rosberg, sezonun final yarışı olan Abu Dabi'de şampiyonluğu kazanmasının ardından Formula 1 kariyerini sonlandırdı.

Mevcut takım arkadaşı Leclerc ile ilişkisinin Alonso ve Rosberg ile yaşadıklarından daha karmaşık olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, Sky Sports'a şunları söyledi: "Hayır, öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Aslında bu ilginç bir durum; kariyerim boyunca farklı insanlarla çalıştım ve birçok farklı takım arkadaşımla harika mücadeleler yaşadım."

"Her zaman bir çözüm bulduk ve olumlu bir şekilde ilerlemeyi başardık. Charles ile de bunun aynı şekilde olacağından şüphem yok."

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- Motorsport.com Ekibi

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