Hamilton: "Leclerc'in gelişimi harika"

Alt kategorilerde kazanabileceği her şeyi kazanmasının ardından 2018'de Sauber'le F1'e giren Charles Leclerc, İsviçreli ekiple tek bir yıl geçirdi ve 2019 yılında Ferrari'ye katıldı.

Monakolu sürücü, 2019 ve 2020 yıllarında güçlü performanslar sergilerken, bu yıl takımla üçüncü yılını geçiriyor ve güçlü formunu koruyor.

Bu yıl henüz yarış kazanamasa da potansiyelini tekrar gösteren Leclerc, genel olarak geleceğin şampiyonlarından biri olarak görülüyor.

2019'da Ferrari'nin iyi olduğu bazı yarışlarda Leclerc'le çekişen Lewis Hamilton, genç sürücünün kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsetti.

Hamilton şöyle konuştu: "Charles'ın kaydettiği ilerlemeyi ve olağanüstü bir takımın lideri olduğunu görmek harika."

"Takım olarak elbette zor bir dönemden geçtiler ama artık güçleniyorlar. Yeniden hızlanıyorlar ve şampiyonada yükseliyorlar. Yavaş yavaş öndeki takımları yakalamaya başlıyorlar.”

"Charles hâlâ çok genç, harika bir yolculuk içerisinde ve giderek daha da büyüyecek ve daha da güçlenecek bir kaliteye sahip."

"Sahip olduğu potansiyeli, kariyerinin daha henüz başlarında zaten gösterdi. Takım giderek gelişiyor ve Charles da onlarla beraber büyüyor."

"Birlikte daha fazla mücadele edebilmemizi umuyorum, geleceği sabırsızlıkla bekliyorum.”

Hamilton ve Leclerc, 2019 Belçika ve İtalya GP'sinde galibiyet için birbirleriyle çekişmişti.

Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images