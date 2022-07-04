Hamilton, Copse'u yan yana döndüğü Leclerc'i övdü

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Silverstone'da kendi evinde yarışmasından ve dalgalanmayan bir W13'ten ilham alan Hamilton, özellikle yarışın ortalarında galibiyet mücadelesi verdi ve hiç şüphesiz ki 2022 sezonunun en iyi hafta sonunu geride bıraktı.

Son turlarda Charles Leclerc ile Copse'da tekerlek tekerleğe mücadele veren yedi kez dünya şampiyonu, geçtiğimiz sezon Max Verstappen ile olanların aksine herhangi bir temas yaşamadı.

Yarışın ardından Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Charles harika bir iş çıkardı, gerçekten mantıklı bir pilot. Çok iyi bir mücadeleydi, geçen yıl yaşadıklarımdan çok daha farklıydı."

"Örneğin ikimiz de Copse'u sorunsuz geçmeyi başardık. Müthiş bir savaştı."

Geçtiğimiz sezon yaşananlar halen F1 dünyasının gündeminde. İlk turda Verstappen ile mücadeleye girişen Hamilton, Copse'da atak denerken rakibiyle temas yaşamış ve büyük bir hızla bariyerlere gömülen Verstappen'in yarış dışı kalmasına sebep olmuştu.

10 saniye zaman cezası alan Hamilton, yine de iyi bir tempo tutturarak galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Bu sezon üçüncü kez podyuma çıkan yedi kez dünya şampiyonu, ilk pit stop'u esnasında zaman kaybetmeseydi çok daha farklı şeyler konuşabileceklerini de belirtti.

"Bir süredir galibiyet mücadelesi verebileceğimizi hissediyordum ancak birçok aksilikle başa çıkmak durumunda kaldık. İlk startta üçüncülüğe yükseldik ancak ikinci start için beşinci sıraya düşmek zorunda kaldık."

"Burada işler iyi gitmedi ve Lando'ya geçildim, bu yüzden onu geçmek için zaman harcadım."

"Sonrasında Ferrari'lerle aramızda beş ya da altı saniye fark vardı. Ancak tempom iyiydi, onları yakaladım, ve 'evet, belki galibiyet mücadelesi verebiliriz' diye düşündüm.

"Ancak ne yazık ki fark çok büyüktü ve hızlı bir pit yapamadık. Güvenlik aracı sonrasında ise lastikleri ısıtamadım ve iki aracın da gerisinde kaldım. Çok zordu."

"W13 için dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Araçta büyük bir gelişme oldu ama hala yapacak işlerimiz var." dedi.